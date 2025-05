Rafael Nadal à Roland-Garros : retour sur les dates-clés du Majorquin à Paris

Rafael Nadal a pris sa retraite sportive à l'issue de la saison 2024 de tennis, et a donc dit au revoir à Roland-Garros. Au cours de sa carrière, il aura remporté près de 14 titres porte d'Auteuil et son nom restera gravé à tout jamais dans la terre battue parisienne. Retour sur les grandes dates qui auront construit sa légende.

Rafael Nadal et Roland-Garros, c'est une histoire d'amour unique. La légende espagnole va recevoir un "véritable hommage" lors de cette édition 2025 des Internationaux de France, quelques mois après avoir définitivement raccroché les raquettes. En 19 ans sur les courts ocres de la porte d'Auteuil, "Le Matador" aura su conquérir le public parisien, mais aussi devenir le recordman absolu en termes de victoires, avec 14 sacres.

La suite après cette publicité

La suite après cette publicité

Plus qu'une légende de son sport, Rafael Nadal restera à coup sûr celui qui aura dompté Roland-Garros comme personne avant lui. Retour sur quelques dates marquantes de son aventure parisienne.

5 juin 2005 : Nadal découvre son jardin

Première participation et première victoire. Comme un symbole du règne à venir. Pour son premier Roland-Garros, après deux éditions ratées pour cause de blessure, le Majorquin arrive avec la casquette de numéro 5 mondial. Déjà très médiatisé, il vient d'enchaîner un printemps tout simplement exceptionnel en remportant les tournois de Monte-Carlo, Barcelone et Rome en seulement quelques semaines. Après un début de tournoi plutôt tranquille, il atteint les demi-finales en ne perdant qu'un seul set. Dans le dernier carré, l'Espagnol retrouve alors le numéro un mondial Roger Federer, déjà vainqueur de quatre Grand Chelem. Une finale avant l'heure ? Ce match est finalement une formalité.

La suite après cette publicité

La suite après cette publicité

Malgré une deuxième manche remportée par le Suisse, l'Espagnol domine largement et découvre une finale de Majeur pour la première fois de sa jeune carrière. Lors de cette ultime rencontre, il est opposé à l'étonnant Mariano Puerta, revenu d'une longue suspension. Dans un match de très haut niveau, les deux joueurs se rendent coup pour coup. Après près de 3h30 de jeu, Rafael Nadal peut s'écrouler sur le court du Philippe-Chatrier ce 05 juin 2005. L'histoire est en marche.

8 juin 2008 : une raclée historique en finale face à Roger Federer

Déjà vainqueur en 2005, 2006 et 2007, Rafael Nadal est logiquement le favori de cette édition 2008 de Roland-Garros. Les pronostics ne mentiront pas. Durant toute la quinzaine, l'Espagnol est tout simplement injouable. Il atteint la finale sans perdre un set, des 6-0 dans la valise et une confiance maximale. En finale, il retrouve pour la troisième fois d'affilée Roger Federer.

La suite après cette publicité

La suite après cette publicité

Alors qu'on espérait une rencontre disputée et à rebondissements entre les deux ténors du circuit, le Suisse va prendre une leçon de tennis en inscrivant seulement quatre petits jeux (6-1, 6-3, 6-0) en 1h48. Complément désarçonné face à un Nadal intraitable et inépuisable, Federer va subir ce 08 juin 2008 sa plus lourde défaite dans l'un des quatre tournois majeurs. Une véritable démonstration de la part de l'Espagnol.

31 mai 2009 : la surprise Robin Söderling

Comme un séisme sur la Porte d'Auteuil. Quadruple tenant du titre, numéro un mondial et vainqueur de l'Open d'Australie quelques mois plus tôt, l'Espagnol attaque cette édition 2009 avec le statut d'ultra-favori. Son début de tournoi ressemble aux précédents avec des victoires plutôt faciles. En huitième de finale, il est ensuite opposé à Robin Söderling, 25ᵉ mondial et sans grande expérience en Grand Chelem.

La suite après cette publicité

Mais avec des services à plus de 220 km/h et des missiles de coup droit, le Suédois va tout simplement écœurer son adversaire. C'est grâce à une indécente réussite et une prise de risque maximale que Söderling va faire plier, ce 31 mai 2009, Rafael Nadal en quatre sets (6-2, 6-7, 6-4, 7-6). Une première à Roland.

7 juin 2013 : une demi-finale épique face à Novak Djokovic

Il y a des matchs qui restent dans la légende. Des matchs épiques qui, par leur scénario, restent dans les mémoires. La demi-finale 2013 fait partie de ceux-là. Opposés pour la 35ᵉ fois de leur carrière, Rafael Nadal et Novak Djokovic ont proposé, au cours de cette rencontre, tout ce qui compose un magnifique duel : des coups magiques, de la tension, des retournements de situation et une abnégation sans faille de la part des deux protagonistes.

Poussé au cinquième set pour la deuxième fois de sa vie sur la terre battue parisienne, Rafael Nadal exulte après 4h37 d'un combat dantesque. Deux jours plus tard, il ne fera qu'une bouchée de son compatriote David Ferrer pour s'offrir son huitième Roland-Garros.

11 juin 2017 : la "décima" pour Rafael Nadal à Roland

Comme le Real Madrid, son club de cœur, en Ligue des champions, Rafael Nadal décroche sa "décima", c'est-à-dire son dixième titre à Roland-Garros le 11 juin 2017, aux dépens de Stan Wawrinka. Un chiffre rond qui marque une étape supplémentaire dans la domination du Majorquin à Paris.

Conscients de la portée de cet exploit, les organisateurs rendent alors un premier hommage appuyé à l'Espagnol en proposant aux spectateurs derrière le court de dérouler deux banderoles spécialement conçues pour l'occasion. La première représente un "10" avec le logo du tournoi en guise de 0, et la seconde renferme une inscription sobre, "Bravo Rafa".

11 juin 2021 : un nouveau duel gravé dans les mémoires

Rafael Nadal et Novak Djokovic nous ont habitués aux matchs grandioses et l'édition 2021 de Roland Garros n'a pas fait défaut. Opposés en demi-finale, Rafael Nadal et Novak Djokovic ont, une fois de plus, proposé un match stratosphérique qui, cette fois-ci, tourne à l'avantage du Serbe. De l'intensité, un combat physique exceptionnel et des points venus d'ailleurs, voici la recette de cette rencontre. Et que dire de ce troisième set de 93 minutes où les deux joueurs ont montré tout ce dont ils étaient capables.

D'autant plus que le contexte n'est pas neutre. En pleine période de pandémie et alors qu'un couvre-feu à partir de 23h est mis en place par le gouvernement, une dérogation exceptionnelle est accordée aux spectateurs pour qu'ils puissent assister à la quatrième manche. Le Philippe-Chatrier est en ébullition, les deux acteurs le méritent.

5 juin 2022 : le dernier titre du roi

05 juin 2022 - Le dernier titre du roi Son dernier sacre remporté après une édition particulièrement difficile pour le Majorquin. Arrivé sans titre sur terre battue, son parcours jusqu'à la finale n'a pas été de tout repos. Fortement bousculé par Felix Auger-Alliassime en 1/8ᵉ (3/6, 6/3, 6/2, 3/6, 6/3 en 4h21), il se défait de Novak Djokovic en quart après un nouveau long combat. À 35 ans, ces longues heures passées sur le court avec cette intensité auraient pu avoir raison de l'Espagnol, mais une fois de plus, son abnégation a été impressionnante.

Dans le dernier carré, son match face à Alexander Zverev aurait sans doute pu rentrer dans la légende. Après 3h08 de jeu, les deux joueurs n'avaient pas encore fini le second set et se rendaient coup pour coup. Une vilaine blessure à la cheville mettait finalement un terme au rêve de l'Allemand, obligé d'abandonner dans le tie-break de la deuxième manche (7-6, 6-6, abandon). En finale, Nadal tutoyait à nouveau les sommets. Malgré un pied gauche gravement endolori et un tournoi très exigeant, il éteignait Casper Ruud en trois manches (6-3, 6-3, 6-0) pour remporter un 14e Roland-Garros et un 22e titre du Grand Chelem. Une légende tout simplement.