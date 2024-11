France-Israël : des militants pro-palestiniens occupent le siège de la FFF dans le but d'annuler le match

Un match de Ligue des nations sous tension. À plus d'une semaine de la rencontre France-Israël, la Fédération française de Football est prise pour cible. Après plus d'un an de guerre au Proche-Orient, cette rencontre ne plaît pas à tout le monde et ce lundi, des militants pro-palestiniens ont protesté à l'intérieur des locaux de la FFF pour dénoncer l'inaction de la FIFA.

"Non au match France-Israël au Stade de France"

Pour ces manifestants, le message est clair : le match doit être annulé. Le hall de la FFF s'est retrouvée couvert de drapeaux palestiniens et de pancartes brandies dont certains disaient "non au match France-Israël au Stade de France", tandis que d'autres "Ligue des champions du génocide" ou encore "FFF, ban Israël". Parmi les militants présents, certains étaient vêtus d'habits militaires, d'autres de gants rouges.

En cours à Paris : des militants pro-palestiniens viennent de pénétrer dans les locaux de la @FFF pour demander l'annulation de la prochaine rencontre France-Israël et dénoncer les violations du droit international par . #Paris#Gazapic.twitter.com/PQgZUQkzG9 — Off Investigation (@Offinvestigatio) November 4, 2024

Ce n'est pas le premier appel au boycott de ce match. La fédération israélienne est dans le viseur de son homologue palestinienne qui demande son bannissement. Le député LFI Louis Boyard soutient cette idée et appelle, lui aussi, à annuler la rencontre du jeudi 14 novembre prochain.