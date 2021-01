Quand saura-t-on (enfin) qui va racheter les droits de diffusion de la Ligue 1 ?

DÉCRYPTAGE

Le foot français n'en a pas fini de négocier avec les chaînes de télévision. Il y a quelques jours, la Fédération française de football (FFF) a reçu un courrier de France Télévisions et Eurosport, qui réclament une remise de 30% sur les droits de diffusion de la Coupe de France en raison de la crise du coronavirus, selon l'Équipe. Mais son principal problème demeure la diffusion de la Ligue 1, un casse-tête qui s'installe dans le temps. En effet, plus d'un mois après l'annonce de l'arrêt de la chaîne Téléfoot, propriété du groupe Mediapro, on ne sait toujours pas avec certitude qui diffusera le championnat de France de football dans les prochaines semaines.

Qui diffusera OM-PSG ?

La situation est tellement ubuesque que Téléfoot, censée arrêter d'émettre dimanche à minuit, après le match Nantes-Monaco, va continuer de diffuser la Ligue 1 au moins une journée supplémentaire - celle du 4 février prochain. Car la hantise de la Ligue de football professionnel (LFP) est bien celle "l'écran noir"... D'autant plus que dans une semaine, le dimanche 7 février, doit avoir lieu le match tête de gondole du championnat : OM-PSG. À la Ligue, on ne sait toujours pas qui le diffusera à l'heure actuelle.

Concrètement, la LFP a lancé un nouvel appel d'offres avec les lots appartenant à Telefoot, et a donné jusqu'au lundi 1er février midi pour déposer les candidatures. Et dans l'idéal, elle espère connaître son ou ses nouveaux diffuseurs avant le 5 février.

La stratégie ambivalente de Canal+

Sauf que la chaîne cryptée Canal+, diffuseur historique de la Ligue 1, n'a jamais aussi bien porté son nom. Sa stratégie est difficile à déchiffrer, car s'il ne fait aucun doute qu'elle va postuler à l'appel d'offre de lundi… elle l'attaque dans le même temps en justice, car elle estime que la Ligue aurait dû remettre la totalité des droits TV sur le marché. Il est notamment question du lot numéro 2, propriété de beIN Sports et racheté 330 millions d'euros par Canal+, qui estime le montant de ce lot surévalué.

Dans ce volet du feuilleton, la Ligue et Canal+ ont rendez-vous le 19 février devant le tribunal de commerce de Paris. Et si la chaîne venait à obtenir gain de cause, la LFP devrait refaire un appel d'offre. Replongeant ainsi le foot français dans l'incertitude la plus complète.