PSG-PSV Eindhoven : à quelle heure et sur quelle chaîne voir le match de Ligue des champions des Parisiens ?

Pas le droit à l’erreur. Mardi soir (21 heures), au Parc des Princes, le PSG est sommé de réagir face au PSV Eindhoven pour éviter de se placer dans une position périlleuse en Ligue des champions. Après la débâcle subie à Arsenal (2-0) lors de la précédente journée, les hommes de Luis Enrique veulent profiter de la venue du champion des Pays-Bas pour se relancer. D’autant plus que le club de la capitale est confronté à un programme particulièrement corsé sur la scène européenne. Paris ne doit donc pas laisser passer l’occasion de se refaire une santé contre un adversaire largement à sa portée avant des rendez-vous bien plus délicats à négocier face à l'Atlético de Madrid, au Bayern Munich et à Manchester City.

Alors que se profile le clasico contre le grand rival marseillais, dimanche au Vélodrome, les troupes de Luis Enrique espèrent faire le plein de confiance, trois jours après une sortie en Ligue 1 contre Strasbourg qui a laissé un goût mitigé sur le plan de la solidité défensive malgré les quatre buts inscrits (4-2).

Le PSV privé de supporters

Les Parisiens vont donc se tester aux Hollandais. Si la tâche ne s’annonce pas insurmontable, ils devront tout de même se méfier du PSV Eindhoven. Le club des Pays-Bas est en grande forme dans son championnat, invaincu depuis le début de la saison avec neuf victoires en autant de rencontres. En revanche, sur la scène européenne, les hommes de Peter Bosz ne connaissent pas la même réussite. Après deux rencontres de Ligue des champions, le PSV pointe à la 24e place du classement, avec seulement un point (1 nul, 1 défaite). Dans l'enceinte parisienne, le club hollandais devra également faire sans son public.

Les supporters du PSV Eindhoven sont interdits de déplacement mardi pour le match, en application d'un arrêté paru vendredi dernier au Journal officiel. "Les supporters à risques du PSV Eindhoven ont ciblé" cette rencontre, prévue à 21H00 à Paris, "comme leur destination prioritaire de mobilisation", a indiqué le ministre de l'Intérieur Bruno Retailleau dans cet arrêté qui évoque parmi eux 500 individus "identifiés comme étant à risques" et "fortement susceptibles de provoquer les supporters parisiens".