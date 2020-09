PSG-OM : Maracineanu "indignée" par les banderoles injurieuses des supporters parisiens

La ministre déléguée aux Sports, Roxana Maracineanu, s'est dit lundi "choquée" et "indignée" par les banderoles jugées sexistes et homophobes des supporters parisiens avant la rencontre PSG-OM, en faisant le lien avec les incidents sur le terrain où l'arbitre a distribué cinq cartons rouges. "Ce qui s'est passé à l'extérieur a été aussi de nature, j'ai l'impression, à chauffer les esprits sur les terrains, on l'a vu hier avec une distribution de cartons qu'on n'a jamais vue dans un tel match", a déploré la ministre, en marge d'une visite dans une école parisienne.

Elle en a appelé à "la responsabilité" des joueurs, des entraîneurs, des clubs et des instances. Dimanche, le Collectif ultras Paris (CUP), le principal groupe de fans du PSG, a publié dans la matinée sur Twitter deux photos de banderoles jugées sexiste et homophobe, déployées devant le Parc des Princes et sur le pont de Bir-Hakeim, devant la Tour Eiffel. Sur l'une, on pouvait lire "PSG-OM: 9 ans de sodomie en bande organisée". L'autre s'en prenait au joueur marseillais Dimitri Payet et à sa femme.

"Ce type de comportement doit être condamné"

"J'étais complètement choquée de voir ça à l'extérieur. J'ai toujours dit que, dans un stade, il ne pouvait pas y avoir des choses qui ne sont pas acceptables à l'extérieur et là, aujourd'hui, c'est à l'extérieur du stade que les supporters déploient les banderoles. Je trouve ça honteux, je suis indignée par ce genre de comportement", a déclaré Roxana Maracineanu, qui avait elle-même remis le sujet sur la table en mars 2019, déjà après un "clasico" PSG-OM où elle s'en était pris aux chants assimilant les Marseillais à "des rats", des "pédés" ou des "enculés".

"Je voulais juste dire à tout le monde que nous on se bat, on réfléchit, on travaille avec les instances sportives pour pouvoir mettre en place des protocoles pour que le sport puisse reprendre en France, si c'est pour qu'il reprenne comme ça, franchement...", a poursuivi lundi Roxana Maracineanu.

"On doit être très clair sur le fait que ce type de comportement, sur le terrain ou en tribune, doit être condamné", a lancé, à ses côtés, le ministre de l'Education, de la Jeunesse et des Sports, Jean-Michel Blanquer.