Victoire de l’OM face au PSG : à Marseille, le Vieux-Port s’est embrasé

REPORTAGE

Neuf ans que les supporters de l’OM attendaient cela. Neuf ans à assister, impuissants, à l’incapacité de leur équipe de vaincre le rival honni, le PSG. Dimanche soir, cette interminable attente a pris fin grâce à un but de Thauvin (1-0) inscrit au Parc des Princes. Et si la soirée a été entachée par un festival de cartons (14 jaune et 5 rouge), et par une polémique - Neymar accusant un adversaire de racisme -, cela n’a pas gâché la fête qui a gagné les rues de Marseille dans la soirée.

Minuit n’avait pas encore sonné que les voix étaient déjà éraillées sur le Vieux-Port. "J’ai même plus de voix. J’ai trop crié pour la victoire, désolé", rigole un supporter. "J’étais tellement content, ça faisait tellement de temps qu’on n’avait pas eu cette victoire. Pour nous, c’était inadmissible, alors là c’est comme si on avait gagné la Ligue des Champions. On fait la ‘teuf’, avec des feux d’artifice partout. On est fiers d’être Marseillais."

⚽️ MARSEILLE - Scène de liesse constatée ce soir sur le Vieux Port de la cité phocéenne suite à la victoire historique de l’OM face au PSG (témoins). pic.twitter.com/SUYaLMCYuH — Le Globe (@LeGlobe_info) September 13, 2020

Des fumigènes, des cris, des concerts de klaxons… L’ambiance avait tout d’un grand soir de finale de coupe alors qu’il s’agissait seulement de la troisième journée de Ligue 1. Et certains avaient du mal à redescendre. "C’est incroyable, franchement. Ce sont des émotions qu’on n’a pas vécues depuis neuf ans", lâche un jeune homme. "Je ne peux même pas décrire. C’est de la joie, de la fierté… Ça m’avait manqué personnellement."

Vieux Port #marseillepic.twitter.com/dqpFY9K4bi — O l i v i a (@ChocoChinesee) September 13, 2020

Et en effet, en brisant un cycle de neuf ans sans victoire, ces Olympiens-là sont entrés dans l’histoire.