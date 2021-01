PSG : les joueurs font la rencontre du "shérif" Mauricio Pochettino, leur nouvel entraîneur

Un premier entraînement avant un match de Ligue 1 mercredi. Après quelques jours de repos, les joueurs du PSG sont retournés au Camp des Loges dimanche pour retrouver les terrains. Une journée particulière, puisque les stars de la capitale ont pu faire connaissance avec leur nouvel entraîneur : Mauricio Pochettino. Pour les joueurs, il s'agissait là d'une première prise de contact avec ce fils d’agriculteur originaire de Murphy, en Argentine, qui est d’une exigence extrême.

Nasser al-Khelaïfi présent

Dès l'arrivée des joueurs, direction le vestiaire pour une première surprise. Nasser al-Khelaïfi, le président directeur général du PSG était présent et a pris la parole aux côtés de Leonardo, le directeur sportif du club. Puis, Mauricio Pochettino a pu adresser ses premiers mots aux joueurs.

S'il n'a pas l'intention de brusquer son équipe, les joueurs savent désormais qu'il faudra très vite s'investir. Comme son mentor Marcelo Bielsa, Mauricio Pochettino ne laisse rien passer et a un goût excessif du détail. Ce n’est pas pour rien qu’il fut surnommé à ses débuts "le Shérif"... Mais ce coach charismatique sait aussi se faire apprécier. "C'est quelqu'un qui arrive à fédérer, qui est très entraînant", explique au micro d'Europe 1 le coach de Valenciennes Olivier Guégan qui a fait un stage aux côtés de l'Argentin à Tottenham. Avec lui, "tout le monde doit être concerné par le travail d'équipe, et je pense qu'il va être attendu là-dessus".

Une méthode militaire

Mais avec le PSG, la tâche risque d'être ardue car le vestiaire est parsemé de stars, comme Mbappé ou Neymar. Or, Mauricio Pochettino peut être clivant : soit on est avec lui, soit on est contre lui. Preuve en est, l'ancien entraîneur de Tottenham n’hésite pas à écarter les joueurs qui ne s’investissent pas. En revanche, si l'équipe est soudée, elle est capable de tous les exploits.

La méthode militaire prônée par le "shérif" doit livrer ses premiers résultats très rapidement. Un premier test de son efficacité se présente dès mercredi, lors d'un match de Ligue 1 face à Saint-Étienne. Une rencontre qui se fera avec un effectif réduit, puisqu'un joueur de l'équipe, Rafinha, est à l'isolement car positif au coronavirus.