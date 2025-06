PSG : la Ligue des champions présentée au public dans un Parc des Princes en folie

Ce dimanche, les joueurs du PSG ont été célébrés par leurs supporters au Parc des Princes après leur victoire en finale de Ligue des champions samedi face à l'Inter Milan. Le public, qui attendait désespérément la première coupe aux grandes oreilles de l'histoire du club, a été servi. Marquinhos et ses coéquipiers ont fait un tour d'honneur du stade.

Les joueurs du Paris Saint-Germain, tous frais vainqueurs de la Ligue des champions, ont été célébrés par leurs supporters dans un Parc des Princes en délire, dimanche soir, point final des festivités de la journée. Après le défilé en car à impériale sur les Champs-Élysées et la réception au palais présidentiel, les partenaires de Marquinhos ont montré la coupe aux grandes oreilles à un public qui l'attendait depuis si longtemps.

"On vous aime"

Au lendemain de leur triomphe sur l'Inter Milan (5-0), les champions d'Europe sont arrivés juste après 22h00 et ont rejoint le centre du terrain sur un tapis aux couleurs du fameux maillot Daniel Hechter, bleu avec une bande centrale rouge cerclée de blanc.

Entrés en scène un par un sur un morceau différent, ils ont tous reçus une ovation. Le capitaine Marquinhos est monté le dernier sur le plateau central en portant le fameux trophée avec le président Nasser Al-Khelaïfi. La tribune Auteuil a alors allumé les fumigènes et même tiré des feux d'artifice.

"Marqui" a pris le micro : "Après toutes ces années, je peux pleurer maintenant, c'est le jour de gloire !" a-t-il lâché avant de lancer au public : "On vous aime, profitez, on est champions d'Europe !" Même le président a reçu des "Merci Nasser" du Parc. Puis le groupe a effectué un tour d'honneur. Quatre écrans géants installés au milieu de la pelouse sur des pylônes diffusaient les images de la cérémonie, et aussi de la campagne victorieuse.

"Ousmane Ballon d'or"

Le slogan "Ici c'est Paris !" a été entonné un grand nombre de fois au long de la soirée par la foule, qui a aussi avant l'arrivée des joueurs repris la chanson controversée sur "les rats" contre leur rival l'Olympique de Marseille, qui avait remporté la première C1 du football français en 1993.

Aux platines, DJ Snake, supporter du PSG, a animé le début de la soirée au milieu des machines cracheuses de feu, pour chauffer la foule avant l'entrée triomphale des gladiateurs de Munich. Il a été rejoint par le rappeur Niska, vêtu d'un maillot du PSG, pour chanter notamment le son "Matuidi charo" et le tout frais "PSG Boyz freestyle", que les deux artistes avaient préparé spécialement pour fêter le titre continental. Son refrain ? "Paris ma ville elle est magique !"

DJ Snake a rappelé que "la Champions League est à Paname !" et fait chanter "Ousmane Ballon d'or" au Parc des Princes. Si Dembélé décrochait ce prix de meilleur joueur de la saison le 22 septembre, la fête serait complète.