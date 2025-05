PSG-Inter : le club de la capitale arborera-t-il une étoile sur son maillot en cas de sacre en Ligue des champions ?

Le PSG a rendez-vous avec l'histoire. Ce samedi 31 mai, le club de la capitale affronte l'Inter Milan en finale de la Ligue des champions, à Munich. En cas de victoire, le PSG deviendrait le deuxième club français à remporter la "Coupe aux grandes oreilles". En cas de sacre, y aura-t-il une étoile sur le maillot parisien à partir de la saison prochaine ?

Le Paris Saint-Germain disputera ce samedi 31 mai la deuxième finale de Ligue des champions de son histoire contre l'Inter Milan, à l'Allianz Arena de Munich, dans la même ville où l'Olympique de Marseille avait remporté ce même titre, en 1993. Une victoire qui a permis au club de la cité phocéenne de mettre une étoile au-dessus de son écusson. Le PSG en fera-t-il de même en cas de sacre ?

Aucune règle sur les étoiles concernant un sacre européen

Dans les règles établies par l'UEFA, rien n'oblige un club de mettre une étoile sur son maillot en cas de sacre européen. Plusieurs clubs en ont pourtant mis une comme l'Olympique de Marseille pour son titre de 1993, Nottingham Forest en a deux pour ses sacres en 1979 et 1980, Aston Villa aussi pour son titre en 1982. En Écosse, le Celtic Glasgow en porte une depuis sa victoire en 1969. Mais d'autres clubs européens portent une ou plusieurs étoiles sur leur maillot.

Dans leur cas, ces étoiles représentent un certain nombre de titres nationaux remportés dans leur histoire. En France, l'AS Saint-Étienne en a une sur son maillot pour rendre hommage à ses dix titres de champions de France. Le PSG, qui en compte 13, a décidé de ne pas mettre d'étoile au-dessus de son logo, mais sur une de ses manches.

En Italie, la règle est claire : un club peut mettre une étoile sur son maillot après avoir remporté dix titres de champion. C'est pour cette raison que la Juventus en a trois pour symboliser les 36 couronnes nationales, deux pour l'Inter Milan grâce à leurs 20 sacres en Serie A et une pour l'AC Milan qui en a remporté 19.

En Allemagne, le règlement est différent. Un club qui a remporté trois titres obtient une étoile, cinq titres deux étoiles, dix titres trois étoiles. Avec 34 sacres en Bundesliga, le Bayern Munich compte cinq étoiles sur son maillot, juste au-dessus de leur écusson. Il n'y a aucune règle sur ce sujet en Angleterre.

Un badge de tenant du titre sur le maillot

Le Paris Saint-Germain mettra-t-il une étoile sur son maillot ? Rien n'est moins sûr. Le club de la capitale voudra sûrement faire différemment que son éternel rival marseillais et suivre l'exemple des autres vainqueurs de la Ligue des champions. Le Real Madrid, vainqueur à 15 reprises de la compétition, Liverpool, le FC Barcelone ou encore Manchester City, sacré pour la première fois en 2023, n'ont pas mis d'étoile sur leur maillot.

Si les Parisiens parviennent à soulever ce titre européen qu'ils attendent depuis si longtemps, le club de la capitale arborera au moins, sur une de ses manches, le badge de tenant du titre. Un autre badge honorifique existe pour les clubs qui ont remporté au moins cinq Ligues des champions, ou trois de manière consécutive.

Pour l'heure, seuls le Real Madrid, l'AC Milan (7), Liverpool FC et le Bayern Munich (6), le FC Barcelone (5) et l'Ajax d'Amsterdam, qui a remporté quatre titres, mais trois consécutivement (en 1971, 1972 et 1973) portent ce badge honorifique lors de leurs matchs dans la plus prestigieuse des compétitions européennes de football.