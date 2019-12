Neymar est-il plus agaçant que talentueux ?

LE DÉBAT

Neymar à Montpellier, samedi dernier en Ligue 1, c’était un peu le remake footballistique de Dr Jekyll et Mr Hyde. Côté face : un comportement agaçant, entre insultes et provocations envers ses adversaires, et une prestation longtemps indigne de son talent. Côté face : un dernier quart d’heure de génie, avec un but superbe sur coup franc et une passe décisive pour Kylian Mbappé.

En un match, la star brésilienne a relancé le débat qui l’entoure depuis de longs mois : est-il plus agaçant que talentueux ? Les consultants d’Europe 1 Sport ont débattu du "cas" Neymar alors que le PSG, déjà qualifié pour les huitièmes de finale de la Ligue des champions, affronte mercredi soir le Galatasaray Istanbul pour un match sans enjeu.

"Le foot français l’emmerde, la Ligue 1 l’emmerde"

"Il est plus talentueux qu’agaçant, mais c’est vrai que le personnage de Neymar est très frustrant. Il pourrait donner tellement plus. Il a un ego surdimensionné", attaque d’emblée Javier Prieto Santos, journaliste à So Foot. "Neymar, c’est aussi une entreprise, il ne réfléchit pas comme un joueur de foot, mais comme une start-up, même si à mon avis il n’est pas très bien conseillé. Il a un talent immense qu’il pollue avec des choses infantiles. Mais ce n’est pas nouveau, il le faisait déjà à 17 ans au Brésil, à Santos. C’est devenu quelqu’un d’incontrôlable au PSG", assure-t-il.

"Il est géré par ses amis et ses conseillers brésiliens, mais personne n’a de prise sur lui, ni ses coéquipiers brésiliens, ni le club. Il fait ce qu’il veut, c’est un enfant pourri gâté. Mais il est comme ça parce qu’on lui a donné tout ça", poursuit le journaliste. "Dès fois il y a des coups de génie, mais il a l’air de s’ennuyer et de n’en avoir rien à faire. Le foot français l’emmerde, la Ligue 1 l’emmerde. Il n’a pas envie de comprendre la mentalité française, il n’a pas envie d’apprendre le français."

"J’aimerais voir beaucoup plus de joueurs agaçants comme Neymar en Ligue 1"

Nabil Djellit, s’il partage l’analyse sur le côté "agaçant" du personnage, aimerait tout de même voire "plus de joueurs comme Neymar en Ligue 1". "Bien sûr qu’il est agaçant par certains aspects, mais son jeu fait qu’il subit beaucoup plus de coups que les autres joueurs. Parfois il peut sortir de ses gonds. Contre Montpellier, il y avait de l’intensité, ils lui ont taquiné les chevilles. Mais à titre personnel, j’aimerais voir beaucoup plus de joueurs agaçants comme Neymar en Ligue 1. Quand il est sur le terrain on ne s’ennuie pas", assure le journaliste de France Football.

"Je crois qu’il y a un décalage culturel. Neymar avait expliqué sa vision du foot, qu’il aimait chambrer", a nuancé Grégory Schneider, journaliste à Libération. "Neymar c’est autre chose. Oui il chambre, mais c’est comme ça qu’il voit le foot. Nous on a un côté un peu strict, un peu collé serré. Il est ce qu’il est, mais on ne peut pas le changer", estime-t-il.