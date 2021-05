Pourquoi un titre de Lille rendrait la Ligue 1 plus attractive, selon Guy Roux

ANALYSE

En cas de victoire de Lille à Angers ce dimanche pour le compte de la 38e et dernière journée de Ligue 1, le PSG passera à côté du titre, quel que soit son résultat sur la pelouse de Brest. Un club parisien affaibli à l'échelle nationale pourrait-il dévaluer le championnat de France de football en le rendant moins attractif ? Interrogé à ce sujet dimanche sur Europe 1, l'ancien entraîneur mythique de l'AJ Auxerre, Guy Roux, a au contraire estimé qu'un titre lillois - et donc une deuxième place pour le PSG - rendrait la Ligue 1 "plus" attrayante.

"Des équipes se sont hissées au niveau du PSG"

"Ça voudrait dire que des équipes se sont hissées au niveau du PSG", s'est-il justifié. Car pour Guy Roux, le PSG n'était pas vraiment moins armé cette saison que les précédentes, en témoigne "une bonne Coupe d'Europe" avec une élimination en demi-finale de la Ligue des champions face à Manchester City. Et pour Guy Roux, le club de la capitale "fera sûrement encore" une bonne campagne européenne l'année prochaine.

Il a souligné par ailleurs que le PSG est en passe de garder ses meilleurs éléments, en ayant "renouvelé le contrat de Neymar". Quant à Mbappé, il "est encore sous contrat pour l'année prochaine, alors il faut un acheteur", a constaté Guy Roux. "Et comme toute l'Europe est pauvre et fauchée… Peut-être qu'ils auront une immense équipe l'année prochaine comme cette année."

Le "formidable travail" de Lille

Mais le consultant a aussi mis en avant le travail réalisé par les autres clubs qui ont tenu, ou tiennent encore, tête au PSG. "À Lille, c'est un formidable travail qui a été fait", a-t-il déclaré, et ce alors même que les Dogues ont "changé de président en cours de route". Des Dogues que Guy Roux dit voir remporter le championnat dimanche soir, au terme d'une saison à nulle autre pareille.