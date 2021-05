Ligue 1 : "Lille sera champion de France devant le PSG", affirme Jérôme Cazadieu de "L'Equipe"

INTERVIEW

Nous y voilà. Après un sprint final haletant ces dernières semaines entre les quatre premiers du classement - Lille, le Paris Saint-Germain, Monaco et Lyon -, le championnat de France de football va achever sa saison 2020/2021 ce dimanche soir. Pour cette 38e et ultime journée de Ligue 1, tous les matchs sont programmés à 21 heures. En bas de tableau, la lutte sera âpre pour le maintien. Mais tous les regards sont bien évidemment tournés vers le sommet. En cas de victoire à Angers, Lille décrochera le titre quoi qu'il arrive. "Lille va aller gagner à Angers et Lille sera champion de France devant le PSG", pronostique Jérôme Cazadieu, directeur de la rédaction du journal L'Equipe, dimanche sur Europe 1.

"On ne gagne pas un championnat si on n'a pas la meilleure défense"

Pour lui, Lille gardera donc sa première place "même si le PSG gagnera probablement, aussi, à Brest." Une première place qui serait méritée au regard du parcours des Lillois. "Lille a été l'équipe la plus régulière de la saison, plus régulière notamment que Paris à domicile, où Paris a perdu beaucoup de matchs", commente Jérôme Cazadieu.

En outre, "Lille a été meilleur face aux plus gros", souligne-t-il. "Et surtout, Lille a eu une régularité qui s'est expliquée par sa capacité à avoir une défense toujours solide. C'est la meilleure défense du championnat et, quelque part, on ne gagne pas un championnat si on n'a pas la meilleure défense."

Le directeur de la rédaction du journal L'Equipe estime par ailleurs que le PSG n'a pas toujours été au top de sa forme en championnat. "Paris a eu trop de difficultés à domicile cette saison. Ils ont perdu face à Monaco, face à Lyon, face à Lille... On ne peut pas être champion en perdant autant à domicile." Jérôme Cazadieu pointe aussi "des absences trop régulières, notamment celle de Neymar, qui a disputé moins de 20 matchs cette saison en Ligue 1." "Le PSG ne peut pas se permettre de jouer sans ses deux stars pour espérer pouvoir gagner le championnat", conclut-il.