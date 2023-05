Plusieurs célèbres footballeurs harcelés par une influenceuse au Royaume-Uni

Orla Melissa Sloan, une influenceuse de 21 ans, a reconnu mercredi devant un tribunal londonien avoir harcelé plusieurs footballeurs, dont la star de Chelsea Mason Mount qui avait rompu avec elle. Durant une audience devant la Magistrates Court de Westminster, le procureur a décrit comment la jeune femme, surtout présente sur TikTok, et Mason Mount, 24 ans, ont eu une relation sexuelle après s'être rencontrés lors d'une fête en novembre 2020.

Le couple est resté en contact pendant environ six mois avant que le footballeur "décide que la relation n'allait pas continuer". "Après avoir informé mademoiselle Sloan, il a été victime d'un bombardement de messages", a affirmé le procureur. "Il a commencé par lui demander d'arrêter avant de bloquer son numéro", mais l'accusée a utilisé 21 numéros différents pour continuer de le contacter, a-t-il ajouté.

Jugement le 20 juin

Elle "sait à peu près où j'habite et où je m'entraine. J'ai peur que si elle n'arrive pas à me contacter, elle puisse débarquer à mon centre d'entraînement", a affirmé Mason Mount dans une déclaration lue durant l'audience. Des messages adressés par Orla Melissa Sloan à d'autres footballeurs ont également été lus, en particulier certains où elle annonçait à l'ex-joueur de Chelsea, Billy Gilmour, désormais à Brighton, qu'elle était enceinte, tandis que lui assure n'avoir pas eu de relations avec elle. Orla Melissa Sloan a plaidé coupable et risque une peine de prison. Le jugement est attendu le 20 juin.