Pays-Bas–France : à quelle heure et sur quelle chaîne voir le deuxième match des Bleus à l'Euro 2024 ?

Un gros morceau attend les hommes de Didier Deschamps. Les Bleus affrontent ce vendredi soir les Pays-Bas pour le choc du groupe D de l'Euro 2024. Un match déterminant pour la suite du parcours des Français dans la compétition, puisque le résultat de cette partie influera directement sur le classement de cette poule.

Cette rencontre sera aussi l'occasion de prendre des nouvelles de Kylian Mbappé qui, malgré sa fracture du nez subie face à l'Autriche lundi, a pu s'entraîner à part dans la semaine avec un simple pansement.

Un match commenté en direct sur Europe 1

France et Pays-Bas ont tous les deux réussi leur entrée à l'Euro 2024, en s'imposant sur la plus petite des marges. Les Bleus ont battu les Autrichiens dans un match accroché et virulent (1-0), tandis que les Néerlandais sont venus à bout de la Pologne (2-1). Au-delà d'un choc, cette rencontre ce vendredi soir va voir s'opposer deux grandes nations qui se connaissent bien puisqu'elles se sont affrontées à deux reprises lors des éliminatoires de l'Euro 2024. Avec à la clé, deux victoires de l'équipe de France, à domicile (4-0, le 24 mars 2023) et à l'extérieur (2-1, le 13 octobre 2023).

Pour savoir si les Bleus feront ou non la passe de trois, les supporters de l'équipe de France ont rendez-vous ce vendredi soir à 21 heures, pour le coup d'envoi de la rencontre. Un match que les auditeurs d'Europe 1 pourront suivre en direct et en intégralité, commenté par Cyrille de la Morinerie et Cédric Chasseur. Côté télé, les amoureux du ballon rond devront choisir entre M6 (et non pas TF1 comme lors du premier match) et beIN Sports 1, dont le groupe diffuse la totalité des matches de l'Euro.

Pays-Bas–France, deuxième journée de l'Euro 2024 Horaire : coup d'envoi à 21 heures Diffuseurs : M6 et beIN Sports 1 (et commenté en direct et en intégralité sur Europe 1)

TF1 et M6 se partagent effectivement la retransmission du parcours des Bleus en clair à l'Euro 2024, selon la répartition des droits TV. De son côté, le groupe qatari dispose de l'ensemble des rencontres, dont les matches de l'équipe de France.