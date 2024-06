Euro 2024 : une équipe de France sans Mbappé, quelle organisation en attaque ?

Sauf miracle, Kylian Mbappé ne jouera pas vendredi prochain contre les Pays-Bas. Même si la fédération se veut plus prudente et parle d'un joueur incertain, le staff aurait déjà pris sa décision. Pas question de prendre des risques. Le capitaine doit passer de nouveaux examens ce mercredi après sa fracture du nez. Si une intervention chirurgicale est écartée à court terme, il faut surtout lui fabriquer un masque en urgence. Kylian Mbappé doit s'y habituer avant de reprendre la compétition. Sans lui, les Bleus seront évidemment moins forts.

"L'équipe de France reste toujours aussi performante"

"Kylian, c'est Kylian et dans n'importe quelle équipe où il est, l'équipe est forcément plus forte", expliquait Didier Deschamps après sa sortie sur blessure face à l'Autriche. Mais il y a un collectif. D'ailleurs, Antoine Griezmann, blessé à la tête, va mieux. Olivier Giroud, meilleur buteur de l'histoire des Bleus, va prendre sans doute la relève. Il est possible de jouer sans Kylian Mbappé, explique le consultant football d'Europe 1, Alain Giresse.

"J'ai connu cette situation quand Michel Platini avait été blessé en Coupe du monde en 82. Il a fallu que l'on joue sans lui et nous avons réussi. Et c'est ce qu'il faut faire : faire en sorte non pas de faire oublier Kylian, mais que l'équipe de France reste toujours aussi performante", détaille Alain Giresse. Dans deux jours, à Leipzig, les Bleus devront se retrousser les manches. Sans Mbappé, l'équipe de France n'a jamais réussi à s'imposer depuis huit ans.