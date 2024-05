Pascal Praud et vous - Euro 2024 : l'avis de Jacques Vendroux sur la liste des Bleus dévoilée par Didier Deschamps

Les incontournables Kylian Mbappé et Antoine Griezmann, les surprises N'Golo Kanté et Bradley Barcola... Didier Deschamps a dévoilé jeudi soir la liste de l'équipe de France pour l'Euro 2024 en Allemagne. Au total, 25 noms composent cette liste, tandis que le sélectionneur des Bleus avait le droit d'en choisir 26 au maximum. Un bon choix toutefois pour Jacques Vendroux, journaliste de sport à Europe 1 et aux commandes du Studio des légendes, qui partagé son analyse dans l'émission Pascal Praud et vous.