Pascal Praud et vous - «Arrêtons de diaboliser Didier Deschamps !» : le coup de gueule de Jacques Vendroux après l'élimination des Bleus à l'Euro

L'élimination de l'équipe de France à l'Euro 2024 est-elle principalement du fait de son sélectionneur, Didier Deschamps, comme certains commentateurs l'avancent depuis la défaite des Bleus en demi-finale face à l'Espagne ? Non, répond Jacques Vendroux, journaliste sportif aux commandes du Studio des légendes sur Europe 1, et venu porter son coup de gueule en direct dans l'émission Pascal Praud et vous.

"Arrêtons de diaboliser déjà Didier Deschamps ! C'est le meilleur entraîneur du monde. Là, il est éliminé en demi-finale avec une équipe un peu fatiguée parce que la préparation n'a pas été assez longue", défend Jacques Vendroux, rappelant qu'une place de l'équipe de France dans le dernier carré de la compétition était l'objectif fixé par le président de la FFF, Philippe Diallo.