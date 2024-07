Équipe de France : quel avenir pour les Bleus de Didier Deschamps après l'échec de l'Euro 2024 ?

L'équipe de France ne participera pas à une quatrième finale du championnat d'Europe des Nations. Les Bleus ont été éliminés ce mardi par l'Espagne, deux buts à un, grâce notamment à une frappe enroulée magnifique de Lamine Yamal, 16 ans. Le sélectionneur, Didier Deschamps, reconnaît un manque de fraîcheur de ses joueurs.

Didier Deschamps peut-il rester à la tête des Bleus ?

Évidemment, tous les Bleus n'étaient pas à 100%. Les joueurs sont usés par leur saison en club en raison d'une overdose de matchs. Il y a quelques joueurs, comme Aurélien Tchouaméni et Adrien Rabiot, qui sont arrivés blessés à l'Euro. Mais on a surtout vu une équipe sans génie, très maladroite devant le but. La bonne défense a longtemps permis aux Bleus de faire illusion durant la compétition.

Les deux leaders de l'équipe ont également raté leur tournoi. Antoine Griezmann, relégué à deux reprises sur le banc, a perdu son influence. Kylian Mbappé, usé mentalement après sa saison au Paris Saint-Germain, blessé au dos, le nez cassé et gêné par son masque, n'a pas brillé.

Alors avec ce bilan, Didier Deschamps, dont le contrat court jusqu'en 2026, peut-il rester à la tête des Bleus ? La question lui a été posée et le sélectionneur a répondu avec une pointe d'agacement : "Vous êtes redoutable ! Posez la question à mon président. Là, je viens de perdre une demi-finale. Moi, je vous respecte et essayez de respecter un petit peu les personnes qui ont de la responsabilité aussi. Je vous dis ça en toute tranquillité".

La suite se fera sans Olivier Giroud, qui a 37 ans et 57 buts avec le maillot tricolore, a disputé, ce mardi soir, son dernier match en Bleu. Mais l'équipe de France pourra s'appuyer sur son excellent gardien, Mike Maignan. Sur quelques éléments comme le défenseur Saliba et puis la pépite Bradley Barcola pour tenter de se qualifier pour la prochaine Coupe du monde, en 2026.