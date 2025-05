Football : 30 ans de suspension pour un joueur amateur ayant agressé un arbitre

Un joueur du club amateur de Montbazon, auteur d'une agression physique contre un arbitre lors d'un match de championnat, a été suspendu pour 30 ans par le district d'Indre-et-Loire. Cette sanction exceptionnelle vise à envoyer un message fort contre les comportements violents dans le sport.

Un joueur du club amateur de Montbazon qui avait agressé physiquement un arbitre lors d'un match de championnat a été suspendu pour 30 ans par le district d'Indre-et-Loire (centre-ouest), a indiqué à l'AFP son président, Philippe Gallé, vendredi. "La commission de discipline a décidé d’appliquer une sanction forte", a expliqué le dirigeant à l'AFP, confirmant une information de la radio Ici Touraine.

Le 2 mars, l'arbitre de la rencontre entre l'US Montbazon et Luynes, en deuxième division de district, avait été pris à partie par les joueurs locaux à la suite d'une égalisation litigieuse de Luynes à la 84e minute. Après l'avoir bousculé une première fois, le gardien de but de Montbazon s'était jeté les deux pieds en avant sur l'arbitre qui avait aussi essuyé des insultes et des crachats de ses coéquipiers, avait rapporté à l'époque Ici Touraine.

"Je suis dans le football depuis 55 ans"

La victime s'était vu prescrire neuf jours d'ITT à la suite de l'agression et l'équipe s'était retirée du championnat après la démission de son entraîneur. "On est dans un département plutôt paisible – c’était la seule (agression) de ce type cette année", a souligné Philippe Gallé. "Je suis dans le football depuis 55 ans, de mémoire, je n’ai pas souvenir d’une suspension pareille", a-t-il encore poursuivi. "Ça peut paraître fort, mais le but est de passer un message".

"Les personnes qui ne sont pas capables de se maîtriser et commettent de tels actes, je les invite à ne pas prendre de licence de foot", a insisté le président du District d'Indre-et-Loire. Un coéquipier de l'agresseur principal a, lui, écopé de trois années de suspension et le club, même s’il s’était retiré du championnat, a reçu une pénalité de points. L’arbitre avait également porté plainte contre le joueur mais "sans avoir de nouvelles pour l’instant", selon Philippe Gallé.