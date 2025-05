Ligue 1 : la Ligue de football professionnel et DAZN mettent fin à leur «différend» judiciaire

Un accord a été trouvé entre la Ligue de football professionnel et DAZN, le principal diffuseur de la Ligue 1, en vue de régler leur "différend" judiciaire. Cet accord, qui met fin à plusieurs mois de conflit entre la Ligue et son principal diffuseur, ouvre la voie à la création d'une chaîne par la LFP.

La Ligue de football professionnel et DAZN, le principal diffuseur de la Ligue 1, sont parvenus à un accord pour régler leur "différend" judiciaire, a annoncé sans plus de précisions vendredi la LFP à l'issue d'un conseil d'administration. Selon plusieurs sources proches du dossier, cet accord prévoit le versement des deux dernières échéances dues par la plateforme britannique pour cette saison (140 millions d'euros) et la fin de la procédure engagée par DAZN devant le Tribunal de commerce.

La création d'une chaîne de la LFP envisagée

La société de streaming, qui détient les droits de la L1 jusqu'en 2029 moyennant près de 400 millions d'euros annuels, réclamait 573 millions d'euros pour "manquement observé" et "tromperie sur la marchandise". Cet accord, qui met fin à plusieurs mois de conflit entre la Ligue et son principal diffuseur, ouvre la voie à la création d'une chaîne par la LFP.

"DAZN se félicite des échanges constructifs et de la signature de cet accord. Nous reprenons désormais le travail pour plusieurs semaines: une nouvelle phase de discussions s'ouvre avec la LFP", a indiqué à l'AFP la plateforme britannique. S'il ne met pas fin au contrat liant les deux parties, cet accord permet ainsi à la LFP de tester le marché pour la distribution de sa propre chaîne dès la saison prochaine, selon une source proche du dossier.

DAZN prête à mettre 100 millions d'euros

DAZN s'était dite prête cette semaine à investir 100 millions d'euros dans cette chaîne 100% Ligue 1 qui reste à créer. Après avoir trouvé un accord avec DAZN, la LFP va pouvoir désormais se tourner vers différents acteurs du marché audiovisuel pour la distribution de cette chaîne.

"Si la LFP se met d'accord avec DAZN, elle se tournera vers les différents acteurs du marché, BeIN, Canal, Amazon, Disney et DAZN évidemment pour savoir quel est le meilleur partenaire pour elle", avait expliqué mercredi à l'AFP une source proche du dossier. Outre DAZN, Canal+, ex-partenaire historique de la Ligue 1, est également disposé à investir dans cette future chaîne, comme l'ont indiqué plusieurs sources à l'AFP.

Des points de vue convergents depuis l'arrivée de Nicolas de Tavernost

Depuis la signature de l'accord entre la Ligue et DAZN en juillet 2024 (pour près de 400 millions d'euros annuels pour 8 rencontres par journée de championnat), les relations s'étaient progressivement tendues entre les deux parties, le diffuseur étant fragilisé par ses tarifs trop élevés, un nombre d'abonnés insuffisant (près de 650.000 selon plusieurs sources contre 1,5 millions espérés) et l'essor du piratage.

Mais les points de vue se sont rapprochés depuis la nomination de Nicolas de Tavernost, l'ancien patron de M6, en tant que directeur général de LFP Media, la filiale de la Ligue qui commercialise les droits TV du championnat de France.