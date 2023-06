Paris Saint-Germain : qui est Julian Nagelsmann, le prochain entraîneur pressenti pour le club ?

Julian Nagelsmann est l'un des entraîneurs les plus prometteurs de la nouvelle génération et pourrait bien succéder à Chistophe Galtier au Paris Saint-Germain. Le technicien allemand n'a que 35 ans, mais a déjà entraîné trois clubs allemands, dont le Bayern Munich. Il était d'ailleurs sur le banc munichois lors de la victoire en Ligue des champions face au PSG cette saison. S'il n'a jamais été un grand joueur, en revanche Nagelsmann a battu des records de précocité comme technicien.

"Un jeune entraîneur qui a beaucoup de convictions"

Il est devenu le plus jeune entraîneur du championnat allemand à 28 ans seulement avec Hoffenheim, mais ce n'est pas tout. Julian Nagelsmann est aussi le plus jeune entraîneur de l'histoire à atteindre les demi-finales de la Ligue des champions avec Leipzig. Un profil qui plaît beaucoup à l'ancien joueur du PSG et consultant européen, Jimmy Algerino. "C'est un jeune entraîneur qui a beaucoup de convictions, donc ça, c'est très intéressant, parce que c'est vrai que ces deux dernières années, l'identité du jeu du Paris-Saint-Germain était absente."

Le très probable prochain entraîneur de club parisien est en effet, comme son mentor Thomas Tuchel (ancien entraîneur du PSG et actuellement à Munich), est un féru de tactique et apprécie particulièrement le jeu offensif. L'entraîneur allemand pourrait être accompagné dans son aventure parisienne par une légende, un certain Thierry Henry.