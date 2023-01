Open d'Australie : retour gagnant pour Novak Djokovic à Melbourne

Un an après avoir été privé d'Open d'Australie, Novak Djokovic a signé son retour sur les courts de Melbourne. Et pour son entrée en lice, mardi 17 janvier, le Serbe n'a pas fait dans la dentelle. Il s'est imposé avec autorité en trois sets (6-3, 6-4, 6-0) et deux heures de jeu seulement face à son adversaire du jour, Roberto Carballes Baena, 75e mondial.

"Je suis si heureux de retrouver ce court.... Si je devais choisir des conditions de jeu idéales, ce serait en nocturne sur ce court Rod Laver, sans la moindre hésitation", a lancé le Serbe à la foule restée tard, quasiment une heure du matin mercredi, pour le soutenir.

Une atmosphère "incroyable"

Il a ainsi lancé sa quête d'un dixième trophée dans le Majeur des antipodes pour égaler le record de 22 titres du Grand Chelem détenu par Rafael Nadal. Son prochain adversaire sera le Bolivien Hugo Dellien (131e) ou le Français Enzo Couacaud (191e et issu des qualifications).

La cuisse gauche, dont les ischio-jambiers le font souffrir depuis une grosse semaine, enserrée dans un gros bandage, Djokovic a été acclamé à son entrée dans la Rod Laver Arena quasiment pleine par un public debout, quelques secondes après les applaudissements polis qui ont accompagné l'arrivée de son adversaire.

"L'atmosphère a été incroyable, merci à tous d'être restés si tard et de m'avoir si bien accueilli. Je suis si heureux d'être de retour", a-t-il dit au public dont il n'a profité que 2h02, le temps de décrocher son 22e succès d'affilée dans le tournoi.

Bleue comme le court

Vêtu d'une chemisette du même bleu que le court, comme pour bien montrer qu'il ne fait qu'un avec ce terrain où il détient le record de neuf trophées, Djokovic a ensuite été ovationnée par des chants "Ole, ole Nole !" par les tribunes constellées de drapeaux serbes.

"Je suis très content de ma façon de jouer dans le troisième set, je ne l'ai pas laissé respirer", a commenté le Serbe. Dans cette troisième manche, il a réussi quatre de ses neuf aces au total et réussi 16 de ses 41 coups gagnants. Et il n'a commis que deux fautes directes, pour un total de 21.

Premier point du match sur son service, premier ace : le "Djoker" est de retour. Difficilement prenable du fond du court, Carballes n'a pas hésité à l'attirer vers le filet pour jouer sur son point faible, le smash. Et après avoir manqué une balle de break à 2-1, c'est Djokovic qui s'est retrouvé sous la menace de son adversaire à 0/40 sur son service.

Ses parents présents

Mais il a alors aligné douze points d'affilée pour mener 4-2 et avoir trois balles de 5-2, prenant au passage le service de Carballes blanc. Il a confirmé son break pour mener 5-3 puis conclure le set quelques points plus tard, comme il l'avait débuté, sur un ace.

Puis il a commencé à s'étirer la jambe gauche bandée, dans le premier jeu du deuxième set. Mais même s'il avait une gêne, Djokovic a poursuivi sa marche en avant et pris le service adverse pour mener 4-3. Il a conservé son avantage jusqu'au bout du set puis déroulé dans le troisième sans plus laisser la moindre chance à l'Espagnol, sous le regard de ses parents assis dans le public.

"Ils étaient là lors de ma première victoire en 2008", a souligné Djokovic. "J'espère qu'ils me porteront encore chance cette année !"