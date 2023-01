«Catastrophique» : Gilles Moretton se lâche sur «l'échec» de la Coupe Davis de Gerard Piqué

Alors qu'elle avait acheté les droits de la Coupe Davis en 2018, l'entreprise Kosmos, gérée par Gerard Piqué, a vu son partenariat avec la Fédération internationale de tennis (ITF) rompu. Invité exceptionnel de l'émission Europe 1 Sport (tous les soirs en direct de 20 heures à 23 heures), le président de la Fédération française de tennis a réagi Gilles Moretton à cette annonce.

"Cette nouvelle est intervenue cet après-midi. J'ai reçu d'abord un coup de téléphone d'une membre du Comité de la Coupe Davis qui appartient à l'ITF et qui m'a informé de cette décision subite, sans en avoir les raisons. C'est assez étonnant. Cela confirme que dans cette Fédération internationale tout est assez occulte, on a du mal à comprendre ce qu'il s'y passe", a taclé Gilles Moretton au micro d'Éric Huet.

"Un bilan catastrophique"

Depuis 2018, la Coupe Davis avait adopté une toute nouvelle formule que les joueurs et membres des Fédérations avaient du mal à comprendre. La mythique compétition avait ainsi perdu son public. "Le bilan Kosmos est catastrophique. On a joué la Coupe Davis en Allemagne à Hambourg contre les Allemands devant 500 spectateurs puis les Australiens devant 200 spectateurs et ensuite les Belges devant à peine une poignée de spectateurs. Ceux qui sont à l'origine en 2018 de ce projet-là doivent aujourd'hui prendre conscience de leur échec", s'est attristé le président de la Fédération française de tennis.

Pour Gilles Moretton, "aujourd'hui c'est le tennis mondial qui perd la crédibilité d'un événement qui a fait l'histoire du tennis." Une chose est sûre, la confiance entre la Fédération internationale (l'ITF) dirigée par David Haggerty, et les présidents de Fédérations mondiales comme celle de la France semble être fissurée.

"Nous Fédérations nationales, est-ce qu'on peut faire confiance à la Fédération internationale qui a vendu un actif très important, un patrimoine du tennis mondial qu'est la Coupe Davis à une société commerciale dirigée par un joueur de foot qui en a fait un produit inexistant en trois ans et que va-t-elle devenir", s'est interrogé Gilles Moretton.

Vers un retour de la traditionnelle Coupe Davis ?

Reste à savoir si cela va signer le retour de la formule traditionnelle de la Coupe Davis comme les passionnés de la balle jaune la connaissent. La Coupe Davis version Gerard Piqué doit toutefois perdurer jusqu'à la fin 2023. "Cette année le format va continuer tel qu'il est, donc la France va jouer la Hongrie en Coupe Davis début février, puis en septembre d'autres matches et enfin une phase finale en fin d'année en Espagne", a expliqué le président de la FFT dans Europe 1 Sport.

Mais qu'en sera-t-il ensuite ? Pour Gilles Moretton, "l'avenir aujourd'hui est très flou" mais pas sans espoir. "Le format Coupe Davis doit être révisé et il faut introduire dans la réflexion l'ATP, l'association des joueurs pour envisager l'avenir", a affirmé le président de la Fédération française de tennis. Un retour de l'ancienne formule de la compétition pourrait être envisagé. Pour cela, les présidents des Fédérations mondiales doivent se mettre d'accord.

"Je suis à l'Open d'Australie dès lundi. Je vais me retourner vers mes collègues (les autres présidents de Fédérations) pour voir de quelle manière on peut essayer d'éviter une catastrophe et de voir se dilapider un patrimoine du tennis mondial", a fini par conclure Gilles Moretton.