Open d'Australie : Caroline Garcia réussit son entrée en lice

Une entrée en matière parfaitement réussie pour la numéro 1 française et 4e mondiale à l'Open d'Australie. La Canadienne Katherine Sebov n'aura tenu le choc qu'une petite vingtaine de minutes face à Caroline Garcia. "Les six-sept premiers jeux étaient serrés, mais réussir le break m'a libérée", a commenté la Française de 29 ans. Elle a parfaitement mis en place son jeu vers l'avant pour assommer son adversaire (22 coups gagnants et 5 aces). "C'est le premier Majeur de l'année et la première fois que je gagne sur le court Rod Laver", a-t-elle souligné dans un grand sourire.

Garcia face à Fernandez, une première

Dans une journée où la température vient de monter à 37 degrés, Garcia a eu la chance d'être programmée assez tôt pour ne pas voir son match impacté par la suspension du jeu en raison de la canicule.

Vainqueur des Masters et demi-finaliste de l'US Open l'an dernier, Caroline Garcia affrontera une autre Canadienne au deuxième tour, la finaliste à Flushing Meadows en 2021 Leylah Fernandez (40e). À 20 ans, elle a déjà été finaliste de l'US Open en 2021, et est montée à la 13e place mondiale. Leylah Fernandez est une gauchère très talentueuse qui aime prendre la balle tôt. Ce sera donc une découverte pour Caroline Garcia qui n'a encore jamais affronté la joueuse québécoise.

Le Majeur australien est celui des quatre qui lui a le moins réussi historiquement : elle n'y a atteint qu'une fois les 8es de finale (2018) et restait sur une défaite au premier tour l'an dernier.