Open d'Australie : victorieux au premier tour, Constant Lestienne bat un record du tennis français

Dernier Français qualifié de ce lundi, Constant Lestienne a vécu une belle expérience. Pour sa première participation au grand tableau en Majeur, le joueur de 30 ans a dominé le Brésilien Thiago Monteiro (6-3, 7-6 [2], 6-3) au premier tour de l'Open d'Australie. Il affrontera au deuxième tour Cameron Norrie, tombeur d'un autre Tricolore, Luca van Assche, 18 ans, (7-6, 6-0, 6-3).

Grâce à cette victoire, le français devient ainsi le plus vieux joueurs de l'histoire du tennis français à remporter son premier match. "Ça fait bizarre de se dire comme stat qu'on est le plus vieux à réaliser cette performance. C'est mon parcours c'est comme ça", a réagi le joueur de tennis dans l'émission Europe 1 Sport.

Une explosion sur le tard

Constant Lestienne était jusqu'alors inconnu du grand public. Après une très bonne année 2022 et un bond de 160 places au classement ATP, le français a ainsi pu disputer son premier Grand Chelem en carrière. Une opportunité qui a été permise après une bonne année 2022, marquée par trois titres à Malaga, Pozoblanco et Vancouver, et donc, une remontée express au classement ATP, de la 208e à la 65e place.

Le natif d'Amiens dévoile donc ses qualités en fin de carrière. Ce dernier avait intensifié sa préparation au Cap d'Agde pour être prêt à Melbourne. "Je suis super heureux. Les deux objectifs de ma carrière de tennis étaient de participer à un tournoi du Grand Chelem et de rentrer dans le top 100 donc les deux sont réalisés aujourd'hui", a déclaré ce dernier.

Et Constant Lestienne ne compte pas s'arrêter là : "On va essayer d'aller chercher plus", s'est projeté le tennisman. Mais quoiqu'il en soit, son Open d'Australie est déjà pleinement réussi. Grâce à cette victoire, "il va rentrer dans le top 50", a assuré Christophe Thoreau dans Europe 1 Sport.