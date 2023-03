«On passe de tout à zéro» : comment Isabelle Yacoubou a vécu sa grossesse en pleine carrière

Un sujet pris à bras le corps par le ministère des Sports. En début de semaine, Amélie Oudéa-Castéra a lancé quelques pistes pour améliorer la situation des sportives de haut-niveau qui choisissent de devenir mère pendant leur carrière. Une situation qu'Isabelle Yacoubou a rencontrée, sans l'avoir choisie. La joueuse de basket française, pivot des Bleues durant de nombreuses années et vice-championne olympique en 2012, raconte son expérience dans Europe 1 Matin Week-end.

Au micro de Lénaïg Monier, l'ex-internationale française de 36 ans qui évolue aujourd'hui à Tarbes, affirme que sa vie a changé "drastiquement" le jour où elle est tombée enceinte.

Une grossesse dévoilée au grand public

"Je venais de resigner à Famila Schio (un club italien, NDLR) pour trois années de contrat, où je pensais finir ma carrière, et finalement je tombe enceinte (...). Ce n'était pas du tout prévu, et quand j'annonce la nouvelle, ils (les dirigeants du club) sont ravis pour moi humainement, mais ça posait un problème au niveau de l'organisation de l'équipe, et la manière dont ils allaient la reconstruire puisqu'elle avait été orientée autour de moi par rapport au recrutement", détaille la star des Bleues, qui compte près de 150 sélections sous le maillot tricolore.

Après en avoir parlé assez tôt à ses dirigeants, le club de basket italien a décidé de dévoiler sa grossesse au grand public, ce qu'Isabelle Yacoubou n'a pas trouvé "correct". "Ils étaient obligés d'en parler pour pouvoir recruter une joueuse cadre, sachant qu'aux mois de juin-juillet, la plupart des grandes joueuses sont prises. Ils ont dû dévoiler que j'étais enceinte plus tôt, alors que je ne le souhaitais pas", explique-t-elle, se souvenant d'"échanges musclés" avec ses dirigeants.

Peu après, le président du club la recontacte pour s'excuser, et pour la convaincre de rester. "Il me dit 'pour nous, le projet ne change pas. Tu ne reprends pas cette année, et on met 'au frais' tes trois années de contrat. Quand tu seras prête à reprendre, tu reviens à la maison'. Pour moi, c'était clair : je repartais là-bas pour finir ma carrière avec mon contrat qui était juste décalé d'un an finalement", se rappelle la basketteuse française.

"Une forme de précarité"

Lors de sa grossesse, ne pouvant jouer sur les parquets, la pivot d'1m90 souligne qu'elle ne touchait plus de salaire puisque les athlètes de haut niveau n'avaient pas de congé maternité. "Même si on ne peut pas parler de précarité, parce que j'ai eu la chance d'avoir mis un peu d'argent de côté pour pouvoir vivre, (cette situation) nous projette quand même dans une forme de précarité. Du jour au lendemain, on passe de tout à zéro", avance Isabelle Yacoubou au micro d'Europe 1.

La joueuse a alors fait le choix de revenir en France pour bénéficier de la Sécurité sociale, et a renoncé à son contrat en Italie où les frais médicaux étaient à sa charge. Mais ce ne fut pas aussi simple que cela. "En France, j'ai mis plus de six mois pour rouvrir mes droits parce que pour les expatriés, c'est beaucoup plus long. Mes droits ont été ouverts deux mois après l'accouchement de ma fille", relate la basketteuse tricolore, qui a toujours souhaité évoquer sa maternité avec ses coéquipières et ses différents dirigeants.

Forte de son expérience, Isabelle Yacoubou partage désormais sa volonté de sensibiliser les jeunes joueuses sur ce sujet. "Il y a des choses qui se font, des guides sont mis en place avec des outils pour prendre en charge sa grossesse et aider le club", détaille la basketteuse, braquant les projecteurs sur un sujet encore sensible dans le monde du sport professionnel.