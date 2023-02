La maternité des joueuses professionnelles de rugby mieux accompagnée en Angleterre

Le sport féminin de haut niveau avance au niveau des droits. Un accord a été passé entre la RFU et l’association des joueurs de rugby (RPA) concernant l’accompagnement autour de la grossesse des joueuses professionnelles de rugby en Angleterre. Cet accord vise à "fournir un environnement favorable aux joueuses sous contrat après avoir eu des enfants et à établir des politiques pour les soutenir pendant leur grossesse", a expliqué la RFU dans un communiqué publié jeudi.

Il va mettre en oeuvre "une évaluation complète des risques dès qu'une joueuse fera part de sa grossesse", puis de l'aider à trouver un autre emploi dès que son état ne lui permettra plus de jouer, jusqu'à ce qu'elle puisse prendre son congé maternité (26 semaines payées à taux plein).

"Voyager avec son enfant"

"Si, à tout moment pendant la grossesse ou le congé maternité, les contrats sont renégociés ou prolongés, la joueuse (...) sera incluse dans toutes les discussions et verra son contrat prolongé pour une période d'au moins 12 mois", précise encore la RFU dans son communiqué.

Le contrat stipule également que toute joueuse qui réintègrera l'équipe après un congé maternité et qui devra voyager pour les stages d'entraînement, "pourra voyager avec son enfant", ainsi qu'avec son conjoint ou avec la personne s'occupant du bébé. En période de compétitions, la RFU prendra en charge tous les frais de voyage et d'hébergement pour le bébé et la personne qui en prendra soin.

Pouvoir reprendre le rugby en toute "sécurité"

Cet accord "permet aux joueuses de faire des choix tout en leur offrant une garantie financière", s'est félicitée Paula Grant, directrice des ressources humaines de la RFU. Pour Abbie Ward (29 ans, 61 sélections), qui a récemment annoncé qu'elle attendait son premier enfant, il "contribuera à banaliser la maternité dans le sport et donnera aux joueuses les meilleures chances possibles de reprendre le rugby si elles le souhaitent, en toute sécurité".

En France, le handball féminin avait adopté en mars 2021 sa première convention collective garantissant une meilleure protection sociale aux joueuses, avec notamment en cas de maternité un maintien de salaire jusqu'à douze mois.