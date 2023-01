«On n'a rien à perdre» : Strasbourg Koenigshoffen prêt à défier Angers en Coupe de France

C'est un nom que les fans de football connaissent désormais : celui du FC Olympique Strasbourg Koenigshoffen. Cette petite équipe alsacienne, qui évolue en Régional 1, est l'un des petits poucets de la Coupe de France. Après avoir battu Clermont, club de Ligue 1, aux tirs aux buts lors de la précédente étape, les Strasbourgeois affronteront à nouveau une équipe de première division en 16e de finale, le SCO d'Angers, à 20h45 au stade de la Meinau (à suivre sur Europe 1 Sport).

>> LIRE AUSSI - Maillots des joueurs du PSG : cette règle que Cassel va instaurer pour ne pas faire de jaloux

Avec cinq divisions d'écart, la pression est forte sur les joueurs du FCOSK06 qui enchaînent les entraînements, peu importe les températures glaciales.

Un entraînement "professionnalisé" cette semaine

Cette semaine, les footballeurs amateurs se sont entraînés trois soirs pour être prêts face à Angers. "On a essayé de professionnaliser un peu plus l’entraînement, sans trop changer nos habitudes", explique le coach strasbourgeois Amar Ferdjani au micro d'Europe 1. "On essaye d’avoir un peu plus d’infos par rapport à l’adversaire. On cherche à améliorer certaines choses qu’on aurait pu mieux faire face à Clermont. Le mot d’ordre, c’est 'concentré, concentré, concentré'", confie l'entraîneur.

Dans l'effectif, certains joueurs ont encore du mal à y croire, à l'image du capitaine Mohamed Cherief. "On se retrouve à jouer un 16e de Coupe de France dans un stade (la Meinau) dans lequel on a l’habitude d’aller voir le Racing (club de Strasbourg qui évolue en Ligue 1, NDLR), face à une équipe de Ligue 1. C’est comme un rêve qui devient réalité !", avoue le joueur. "Les pronostics nous annoncent perdants, donc on n’a rien à perdre", poursuit-il.

Son entraîneur embraye : "Si on devait gagner, ce serait un truc de dingue ! Mais cela va être très, très compliqué et on aura zéro regret à l’issue de ce match". Le FCOSK06, à l'image de Pays de Cassel opposé au Paris Saint-Germain lundi, pourrait bien jouer à guichet fermé. Plus de 18.000 places ont déjà été vendues pour samedi soir.