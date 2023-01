Coupe de France : les supporters se ruent sur les places du match Pays de Cassel-PSG

Quand les amateurs rencontrent les professionnels. Le Paris Saint-Germain va affronter un club de sixième division en Coupe de France. Lundi soir prochain au stade Bollaert de Lens, les Parisiens seront opposés aux amateurs de l'US Pays de Cassel en 16es de finale. Les places ont été mises en vente ce mardi matin et sont parties comme des petits pains. La magie de la Coupe de France.

Pas moins de 25.000 billets ont été vendus en à peine cinq heures depuis l'ouverture de la billetterie. Le stade Bollaert devrait faire le plein lors du 16es de finale avec 38.000 spectateurs attendus pour ce choc des extrêmes.

Le douzième homme

Gabriel Bogaert, dirigeant du club amateur, n'en revient toujours pas. "Apparemment, il y aura 37.000 Casselois et Flamands et 1.000 Parisiens. Ce n'est pas pour cela que nous allons gagner le match mais cela va nous aider, ça fera le douzième homme", souligne-t-il. Autour du joli village des Flandres, il n'y a pas que les billets qui s'arrachent, les écharpes du club aux couleurs jaune et noir sont très convoitées. A l'idée de croiser la route des Messi, Neymar et Kylian Mbappé, les supporters et joueurs de l'US Pays de Cassel sont sur un petit nuage.

"Quand on fait de l'associatif à un niveau amateur, avant tout pour une aventure humaine, et qu'il arrive de telles situations, c'est l'aboutissement de notre travail. On récolte tout ce qu'on a semé depuis des années et nous sommes récompensés, c'est magnifique", se réjouit le dirigeant du club. Un aboutissement effectivement car cette belle aventure risque bien d'être stoppée malgré tout par les géants du Paris Saint-Germain. Mais l'essentiel, selon Gabriel Bogaert, sera de donner une belle image de la Flandre et du football amateur.