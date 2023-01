«Ils nous ont tous bluffés» : l'exploit des amateurs de l'Olympique Strasbourg en Coupe de France

Les amateurs du FC Olympique Strasbourg Koenigshoffen 1906 (Régional 1, 6e division) ont crée la sensation en battant (0-0, 4 tab à 3) Clermont, 9e de Ligue 1, samedi en 32e de finale de la Coupe de France. Devant 3.000 spectateurs massés dans le petit stade Emile-Stahl, les Strasbourgeois ont tenu le 0-0 sans jamais réellement souffrir malgré les cinq divisions d'écart et c'est Samuel Kekambus qui a marqué le tir au but victorieux au bout d'une séance haletante et ainsi envoyé le club amateur alsacien en 16e de finale.

"C'est juste magnifique"

Les Clermontois Jim Allevinah et Baïla Diallo ont manqué leur tir au but, ce qui s'est avéré suffisant pour emplir de bonheur ce petit club de quartier, 2e de sa poule de Régional 1. Clermont, vainqueur à Lyon en L1 le 1er janvier (1-0), n'a jamais pris l'ascendant sur de valeureux Strasbourgeois, qui de la première à la dernière minute, ont joué crânement leur chance sans toutefois se créer de réelle occasion franche, si ce n'est sur une tête d'Ivan Herceg (58e) captée sans souci par le portier auvergnat.

Au micro d'Europe 1, l'entraîneur du club amateur Amar Ferdjani avoue que ses joueurs l'ont "bluffé". "C'est juste magnifique. La force principale de ce groupe, c'est qu'ils ont une force de caractère monumentale", salue le coach strasbourgeois, qui dresse un parallèle avec les équipes professionnelles. "Nous, on s'entraîne trois fois par semaine. (Les joueurs) bossent tous, ou ils étudient tous, ou malheureusement certains sont sans emploi. Il n'y a pas un joueur qui est salarié et qui vit du football chez nous, donc c'est tout à leur honneur d'avoir pu réaliser ce qu'ils ont fait", souligne l'entraîneur de l'Olympique Strasbourg, d'ores et déjà la belle histoire de cette compétition.