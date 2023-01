Maillots des joueurs du PSG : cette règle que Cassel va instaurer pour ne pas faire de jaloux

Lundi soir, le Paris Saint-Germain défiera le club de Régional 1, Pays de Cassel. Une rencontre qui attire les foules. Le Stade Bollaert devrait être bien rempli pour ce choc des extrêmes. Invité de l'émission Europe 1 Sport (tous les soirs de 20 heures à 23 heures), le directeur sportif du club de 6e division Gabriel Bogaert a expliqué que "plus de 35.000 billets avaient déjà été vendus". Un engouement come on en a l'habitude pour les petits poucets en Coupe de France. "Ici tout se passe bien, grosse effervescence", a décrit le directeur sportif.

La presse également s'intéresse à cette équipe de Régional 1. Depuis mardi, les joueurs ont trouvé leur nouveau public durant les entraînements. "On a des entraînements ouverts à la presse mardi, mercredi et vendredi et à huis clos dimanche à Lens. Il y aura certainement beaucoup de monde vendredi soir pour le dernier ouvert aux médias", a anticipé Gabriel Bogaert.

La question des maillots

Les joueurs aussi ressentent cette effervescence. Et certains commencent déjà à anticiper vers quel joueur du Paris Saint-Germain il ira à la fin du match pour réclamer le maillot. "On sait bien que la plupart (des joueurs) vont se jeter sur les trois (Messi, Neymar et Mbappé) mais on ne veut pas que ce soit comme ça, on ne veut pas déranger. Donc j'ai émis l'hypothèse pour faire un tirage au sort au préalable", a livré en exclusivité Gabriel Bogaert dans Europe 1 Sport.

Et pour les malchanceux, le club a envisagé un lot de consolation. Le directeur sportif a soufflé : "On est en train de concocter des petites surprises pour les joueurs avec le PSG et ils vont jouer le jeu" sans vouloir en dire davantage. Grand seigneur, le PSG a aussi décidé de laisser l'intégralité de la recette au petit poucet de cette Coupe de France. Pour rappel, le Pays de Cassel est déjà assuré de 150.000 euros, prime versée par la Fédération française de football à tous les clubs atteignant les 16e de finale de la compétition.