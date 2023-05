«On fait une grosse fête !» : Marseille s'apprête à fêter les 30 ans de sa victoire en Ligue des champions

En football, ils sont à jamais les premiers. L'Olympique de Marseille fête aujourd'hui les 30 ans de sa victoire en Ligue des champions. La joie de Bernard Tapie, le but de Basile Boli... Toute la ville s'apprête à se remémorer et à célébrer cet exploit.

"Ça va être top !"

30 ans plus tard, l'émotion est intacte. "C'est dans ma tête, dans mon cœur, je me rappelle de tout. Pour moi, c'est un des plus beaux souvenirs au niveau du sport. Tout ça, c'est clair et net. La Coupe d'Europe, ça a été pour moi un truc magnifique et je ne pense pas qu'on l'aura encore", explique un homme au micro d'Europe 1.

Au pied de la mairie : retransmission du match en temps réel, tifo géant. Le maire promet des surprises. D'anciens joueurs seront en ville et avec tous les supporters sur place, tout le Vieux-Port qui promet de chavirer.

"C'est Samba de Janeiro, là, Marseille, c'est comme ça. On fait une grosse fête ! Fumigènes et tambours, tous les supporters seront là, donc ça va être top !" s'enthousiasme un autre fan.

Hommage à Bernard Tapie

En mode sons et lumières, les supporteurs vont également embraser toute la rade avec des centaines de fumigènes. "On va tous craquer nos fumigènes en même temps sur tout le littoral marseillais. Je pense que le rendu va être juste exceptionnel", détaille un homme.

Tous auront une pensée particulière pour Bernard Tapie, l'autre héros de cette Coupe d'Europe qui aura droit à un hommage particulier.