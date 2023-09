«On a mieux joué qu'eux» : place de la Concorde, les supporters du XV de France étaient aux anges

Ce vendredi, le XV de France a remporté le match contre les féroces joueurs des All Blacks, en guise de lancement de la Coupe du monde de rugby. C'est donc une première victoire très encourageante pour les Bleus, qui étaient soutenus par des supporters en liesse pendant toute la soirée. Et malgré leur réputation et leur célèbre "haka", qui signifie danse en maori, les joueurs néo-zélandais ne sont même pas parvenus à intimider le jeune Léopold, un supporter de six ans. Si ce dernier pari aveuglément sur la victoire de la France, son papa, "pense que ça va être dur, mais on est à la maison, on est obligés de la gagner, on a pas le choix."

"Galthié va les remotiver"

Le coup d'envoi s'est donc fait à 21h15, comme prévu, mais les supporters des Bleus sont vite surpris par une douche froide venue de Nouvelle-Zélande, avec un premier essai. "Ça fait peur, ça fait redescendre sur terre surtout", lance ce Parisien venu encourager l'équipe d'Antoine Dupont. 40.000 supporters retenaient donc leur souffle devant les écrans géants, alors que la France menait, avec une légère avance, 9-8 à la mi-temps. "Galthié va les remotiver et ils vont tout donner, ils vont marquer un essai, j'espère !", assure Élodie, une autre supportrice.

Cette dernière avait, bien évidemment, raison d'espérer puisque après un premier essai français suivra un second, puis un troisième. C'était donc une soirée comme on l'espérait : un XV de France solide, des supporters qui dansent et qui ne tremblent plus jusqu'au coup de sifflet final, et la délivrance. "Les Blacks ont très très bien joué mais je crois qu'on a mieux joué qu'eux, voilà, c'est tout ce qu'il faut dire", s'amuse ce dernier, sur un fond du chant "Allez les Bleus !".