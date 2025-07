Rugby : largement remanié, le XV de France est battu sur le fil par la Nouvelle-Zélande (31-27)

Pour le début de sa tournée estivale, l'équipe de France de rugby à XV a concédé une courte défaite contre les All-Blacks (31-27) au Forsyth Barr Stadium de Dunedin. Les Bleus, qui se sont rendus en Nouvelle-Zélande avec une équipe largement remaniée, auraient même pu arracher la victoire dans les derniers instants de ce match prolifique.

Fabien Galthié peut être fier de ses jeunes joueurs. Le XV de France a largement tenu tête à la Nouvelle-Zélande, ce samedi matin pour le premier match de sa tournée d'été, mais a concédé une courte défaite face aux All-Blacks (31-27).

Si le revers est bien là, nulle faillite ou fiasco pourtant annoncé. Car l'équipe de France de rugby s'est présenté face aux Blacks avec un XV largement remanié, avec huit joueurs qui ont fêté leur première sélection. Face à cette situation, des médias néo-zélandais s'étaient demandés s'il fallait vraiment inviter le XV de France à jouer ce match. Une chose est sûre, les joueurs ont tout donné pour tenter de renverser l'adversaire, même à 18.500 kilomètres du territoire.

Des premières minutes folles

Dès le début du match, Joris Segonds inscrivait une pénalité récompensant une bonne séquence de jeu (0-3). Vifs et cliniques, les Bleus inscrivaient un essai 10 minutes plus tard par la main du Lyonnais Mickaël Guillard (0-10). La stupeur régnait alors dans les tribunes du Forsyth Barr Stadium de Dunedin.

Malheureusement, l'euphorie a été de courte durée, puisque les Français vont encaisser 3 essais en 20 minutes, par l'intermédiaire de Will Jordan, Tupou Vaa'i et l'imprenable Beauden Barrett. Une pénalité de Nolann Le Garrec maintenait le retard de la France à seulement 8 points à la mi-temps (21-13), mais avec la douloureuse impression que la seconde période allait être difficile.

À quelques mètres de la victoire

Et pourtant, le scénario fut tout autre. En moins de 3 minutes, le Toulounais Gabin Villière aplatissait dans l'en-but pour recoller à un petit point (21-20). Une action plus tard, les All-Blacks reprenaient le large grâce à un doublé de Will Jordan (28-20). Mais le XV de France ne se décourage pas et, sur le renvoi, récupère le ballon ovale et inscrit un nouvel essai (28-27).

S'en est suivi un match âpre entre une équipe néo-zélandaise et des jeunes Français morts de faim. Beauden Barrett a réussi à donner un peu d'air à son équipe à la 74e minute (31-27), mais le XV de France a obtenu la balle de match. Mais un en-avant de Romain Taofifénua, l'un des seuls vétérans du groupe, a scellé les espoirs des Bleus et le score ne bougera plus.

Les joueurs de Fabien Galthié auront l'occasion de prendre leur revanche sur les All-Blacks, samedi prochain, pour une nouvelle rencontre amicale.