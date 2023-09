Coupe du monde de rugby : Toulouse s’apprête à vivre au rythme de la compétition

Ce vendredi, la Coupe du monde de rugby a donné son coup d'envoi au Stade de France lors du match d'ouverture entre les Bleus et les All Blacks de la Nouvelle-Zélande. Si l'ambiance était au rendez-vous dans la capitale française, Paris n'est pas la seule ville de l'Hexagone à vibrer pour le ballon ovale lors des prochaines semaines. C'est le cas aussi à Toulouse, la ville rose, qui s'apprête à vivre au rythme de la compétition.

Toulouse, plus grande fan zone de France

Ce sera rugby, partout et pour tout le monde dans la ville rose durant cette Coupe du monde. Place Saint-Pierre, lieu emblématique à Toulouse, en plus de la buvette et des écrans géants, le bar Chez Tonton, véritable institution, s'est préparé en conséquence pour ce Mondial. "On s'adapte au niveau de la terrasse pour accueillir le plus de monde possible, pour que chacun puisse profiter. Et de notre côté, en termes de personnel, on a augmenté les effectifs, histoire de pouvoir être sûr que tout le monde soit satisfait et profite de l'événement", assure le gérant au micro d'Europe 1.

Et dans les rues, une ambiance forcément particulière règne dans cette place forte du rugby français. "C'est hyper impressionnant de voir que tout ce monde soit rassemblé pour la même chose, que la ville vit pour ça. Tout le monde est content, il y a la fête partout", se réjouit une supportrice interrogée sur la place. Pour ce Toulousain, "le rugby est un peu comme une tradition". "Ça fait plaisir de voir l'équipe de France jouer cette Coupe du monde à domicile. On espère que ça soit positif et qu'on remporte ce Mondial", souhaite-t-il.

Preuve de l'engouement que génère cette compétition, c'est à Toulouse que se trouve la plus grande fan zone de France, pouvant accueillir jusqu'à 40.000 personnes.