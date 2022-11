Ligue des champions : l'OM dos au mur face à Tottenham

Pour se qualifier en 8e de finale de la Ligue des champions, l'OM doit impérativement s’imposer ce mardi devant Tottenham, dans le cadre de la 6e et dernière journée de la phase de poules. Ce soir, le Vélodrome sera déserté par les supporteurs du virage Nord, conséquence du huis clos partiel imposé par l'UEFA après les incidents qui avaient émaillé la réception de Francfort. Les Anglais n'avaient pas besoin de ça pour être donné favori.

"C'est clairement le match de l'année"

Face à Tottenham, les Marseillais vont devoir se retrousser les manches : "C'est clairement le match de l'année parce qu'il y a une importance énorme. C'est le match qui nous donne la possibilité de jouer les huitièmes de finale. Ce serait formidable vu les dernières campagnes de L'OM dans cette compétition", explique Igor Tudor, coach de l'OM, au micro d'Europe 1. Cela fait onze ans que le seul club français vainqueur de la Ligue des champions n'a plus passé un tour. Les supporters de l'OM s'impatientent. Les derniers résultats ne sont pas bons, une seule victoire sur les six derniers matches.

Le défenseur Jonathan Clauss assume cette pression qu'il estime positive : "On sait qu'on est attendu à chaque match. On est dans l'obligation et dans le devoir, quand on porte cet écusson-là, on sait qu'on n'a plus droit à l'erreur. Mais en même temps, on est confiant sur ce qui nous reste à faire".