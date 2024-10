OM-PSG : malgré les menaces de sanctions, les supporters marseillais comptent bien donner de la voix

Ce dimanche soir aura lieu le Classique en clôture de la neuvième journée de Ligue 1. L'OM reçoit le Paris Saint-Germain dans une ambiance tendue. La rencontre sera particulièrement observée car en cas de chants homophobes, le ministère des Sports promet une fermeté absolue.

"Nous, les Marseillais, on a une fierté, ici, c'est l'ambiance"

L'Olympique de Marseille a beau avoir appelé ses supporters au calme, au pied du stade Vélodrome, quand on leur demande s'ils ont peur des sanctions, ils ne se font pas prier : "Celui qui ne descend pas est un p*** ! Écoutez, nous, les Marseillais, on a une fierté, ici, c'est l'ambiance. Après, on cherche quelque chose, c'est de déstabiliser le club. Ce n'est pas Marseille le premier exemple, dans tous les stades de Ligue 1, c'est comme ça".

Nicolas, lui, vient d'Annecy pour voir la rencontre. Il espère qu'une fois dans le stade, les supporters se tiendront tranquilles : "Ça serait dommage pour nous, enfin pour les gens qui ont fait beaucoup de route pour venir voir le match, ça ferait chier quoi. Donc voilà, j'espère que ça se passera bien et qu'il n'y aura pas de problème".

En tout, ce que tous attendent ici, c'est un match à sensations fortes : "Marseille, c'est Marseille, on vit pour Marseille. Paris, on va les écraser". Les Marseillais y croient dur comme fer dans la victoire de leur club. Une impression plutôt encouragée par le début de saison solide des hommes de Roberto De Zerbi.