OM-PSG : un «classico» à la portée des Marseillais cette saison ?

Un "classique" pour clôturer la neuvième journée de Ligue 1. L'Olympique de Marseille reçoit ce dimanche soir, au stade Vélodrome, le Paris Saint-Germain. Et contrairement aux années précédentes, les Marseillais ont vraiment leur chance face au club de la capitale. Les joueurs de Roberto De Zerbi viennent d'étriller Montpellier (5-0).

"Je suis très impatient de voir ce match-là", affirme Alain Roche

L'effectif a été renforcé avec l'arrivée notamment de l'ancien parisien, le milieu de terrain Adrien Rabiot. L'équipe de la cité phocéenne propose un jeu alléchant et espère bien faire trébucher ce PSG qui a vu ses stars, comme Kylian Mbappé, Lionel Messi et Neymar quitter le navire. De son côté, le défenseur marseillais Leonardo Balerdi n'a pas peur : "Peur, ce n'est pas le mot, je pense. On va aller à ce match pour gagner !".

Le Paris Saint-Germain a montré des signes de faiblesse en Ligue des champions malgré la présence d'Ousmane Dembélé et de Bradley Barcola. C'est donc un match très ouvert, insiste Alain Roche, ancien joueur du PSG et de l'OM et consultant football de Canal + : "Moi, je suis très impatient de voir ce match-là. Parce qu'on a un PSG qui est moins dominateur que les années précédentes, on l'a vu en Ligue des champions, peut-être avec moins de talents offensifs. Il manque tout de même Kylian Mbappé et je vois l'OM qui a fait un recrutement cohérent".

L'Olympique de Marseille qui jouera devant son public, rêve d'un nouvel exploit, comme il y a un an et demi, lorsque le club avait éliminé le PSG en Coupe de France.