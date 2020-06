OM : pour Mario Lemina, le "beau projet" porté par Mourad Boudjellal est "tentant"

INTERVIEW

Quelle visage aura l'équipe alignée par l'Olympique de Marseille la saison prochaine, à partir d'août prochain ? Pour l'heure, c'est le flou qui règne : une offre de rachat XXL portée par l'ancien président du club de rugby de Toulon, Mourad Boudjellal, va être déposée en début de semaine prochaine au propriétaire actuel, l'Américain Frank McCourt. Si le président de l'OM, Jacques-Henri Eyraud, a indiqué samedi que le club n'était pas à vendre, l'ancien joueur phocéen, Mario Lemina, confie sur Europe 1 qu'un retour à Marseille serait "tentant", sous la présidence Eyraud ou non.

"Même sans le projet qui arrive, Marseille reste mon club de coeur", explique au micro de Lionel Rosso celui qui a porté les couleurs phocéennes pendant trois ans, de 2013 à 2016 (avec un prêt à la Juventus Turin la dernière saison). "Y retourner, pourquoi pas. S'il y a un aussi beau projet, c'est encore plus tentant."

Un retour en France ? "Ça me ferait plaisir"

Mario Lemina, 26 ans, est actuellement prêté par le club anglais de Southampton à Galatasaray, formation emblématique d'Istanbul. Et s'il s'y sent "bien" et "aimé par les supporters" du club turc, le milieu de terrain ne serait pas contre un retour en France : "Il y a des clubs qui ont de super projets", assure-t-il. "Ce ne serait pas du tout une rétrogradation, mais un come-back. Ça me ferait vraiment plaisir."

L'ancien Lorientais et Turinois garde un attachement particulier à l'Olympique de Marseille, où il a disputé 50 matches en un peu plus de deux saisons. "J'ai rencontré de très belles personnes à l'OM, de grands coaches comme Bielsa", se rappelle le Gabonais. "Il y a des choses qui m'ont fait prendre beaucoup en maturité et qui m'ont fait grandir en tant qu'homme."