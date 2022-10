Olympique de Marseille-Lens : Jonathan Clauss, un joueur au parcours hors du commun

Il sera au centre de l'attention ce samedi soir, lors du match Marseille-Lens pour cette 12e journée de Ligue 1. Jonathan Clauss, ancien Lensois, désormais Marseillais et international français, a une histoire presque incroyable dans le monde standardisé des footballeurs professionnels. Il y a cinq ans, personne ne le connaissait. Il avait même tutoyé la dépression lorsqu'il avait dû quitter le centre de formation de Strasbourg à sa majorité.

"Je me demandais bien ce que j'allais devenir"

L'Alsacien l'avait raconté avec beaucoup d'émotion et de franchise il y a quelques mois dans Europe 1 sport. "Je n'avais plus goût à rien du tout. J'avais un intérim de deux semaines et je me barrais au bout de deux jours. Je faisais tout à moitié ou à reculons parce que je n'avais plus envie de rien. Je me demandais bien ce que j'allais devenir", avait confié Jonathan Clauss au micro d'Europe 1.

Après avoir failli mal tourner, comme il l'avoue lui-même, Jonathan Clauss remonte la pente. Foot régional, petite division en Alsace et en Allemagne voisine, puis la Ligue 2 et le Racing Club de Lens, où il passe deux saisons extraordinaires. Didier Deschamps le sélectionne en Bleu. L'OM le recrute. À 30 ans, Clauss est enfin devenu un joueur qui compte et fait l'admiration de son capitaine, Valentin Rongier. "C'est magnifique, on en a déjà parlé ensemble. Il faudrait qu'il soit cité partout parce que ça montre qu'il n'y a pas d'âge. C'est magique, c'est ce qui fait la beauté de notre sport."

Ce soir, Jonathan Clauss va retrouver ses anciens coéquipiers et amis Lensois. À chacun, il offrira un maillot de l'équipe de France, lui qui espère bien être du voyage au Qatar pour la Coupe du monde.