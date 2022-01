«On va essayer d'aller le plus loin possible», assure Valentin Rongier, le milieu de l'OM

L'Olympique de Marseille se veut ambitieuse pour cette deuxième partie de saison. Le club de la cité phocéenne occupe la 3ème place du championnat derrière le Paris Saint-Germain et Nice, talonnée de quelques points. Jouit-il d'une nouvelle dynamique sous la directive du nouvel entraîneur Jorge Sampaoli ?

Valentin Rongier, milieu de terrain reconverti latéral, a retrouvé un temps de jeu conséquent cette saison. L'ancien milieu de terrain nantais a commenté la seconde partie de saison et les ambitions du club phocéen qui joue le championnat, la Ligue Europa Conférence et la Coupe de France. "La Coupe de France, c'est une compétition où il y a un titre à jouer. Il n'y a pas énormément de matchs", a déclaré Valentin Rongier, à quelques heures du coup d'envoi des 8e de finale ce samedi soir.

Un match face à Montpellier

Et cette saison, l'Olympique de Marseille veut briller sur tous les fronts. "C'est difficile d'aller au bout de cette compétition, il reste encore de très belles équipes et en tout cas, on a envie de la jouer et à fond, a estimé le footballeur de 27 ans. "Ca, c'est une certitude. On pense, et peut-être qu'on se surestime, qu'on a l'effectif pour jouer toutes les compétitions. Et pour ça, on va tout faire pour gagner tous les matchs, que ce soit un match de Championnat, un match de Coupe ou un match de Coupe d'Europe. On va essayer d'aller le plus loin possible dans les trois compétitions et j'espère qu'on y arrivera."

Le club devra confirmer son ambition dès ce soir : l'Olympique de Marseille disputera ce samedi, à 21 heures, un match à domicile face à Montpellier.