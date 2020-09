Noël Le Graët l'assure : "Le football n’est pas raciste"

INTERVIEW

Noël Le Graët répond aux critiques. Le président de la FFF, invité samedi soir sur Europe 1, a tenu à clarifier ses propos sur le racisme, déclenchant un début de polémique. "Le phénomène raciste dans le sport et dans le foot en particulier n’existe pas, ou peu", avait déclaré Noël Le Graët dans une interview à BFM Business, deux jours après le match PSG-OM et l’incident entre Neymar et Alvaro Gonzalez.

Le patron de la FFF l’a réaffirmé dans l'émission Face aux auditeurs d'Europe 1 : "Le football n’est pas raciste". "Dans les vestiaires les joueurs s'entendent bien. Il peut y avoir des chamailleries mais entre les blancs et les noirs il n'y a pas de différence", a poursuivi Noël Le Graët. "On ne peut pas tout contrôler, notamment les spectateurs. Mais le football n'est pas raciste. Les joueurs sont fiers d'appartenir à un club et en général il n'y a aucun écart entre les joueurs", a-t-il jugé.

"La Fédération a en général la main un peu plus lourde" pour sanctionner les joueurs

Noël Le Graët est également revenu sur le très tendu PSG-OM du 13 septembre dernier, qui s’était conclu par cinq cartons rouge (trois pour le PSG, deux pour l’OM). Plusieurs joueurs ont été sanctionnés (Kurzawa, Di Maria...) mais la commission de discipline de la Ligue de football professionnel (LFP) doit encore se pencher sur les accusations de racisme portées par Neymar contre Alvaro Gonzalez. Elle se prononcera le 30 septembre prochain sur ce dossier.

"A la Fédération on a en général la main un peu plus lourde que la Ligue. On a un barème de sanctions qui est public et voté en assemblée. La Ligue en a un autre, légèrement plus léger, mais en général on se retrouve sur un terrain qui n'est pas très éloigné", a estimé le patron de la FFF. Noël Le Graët n’a cependant pas voulu "(s’)engager sur les sanctions" à venir, "qui ne sont pas décidées par la Fédération".