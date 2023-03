NBA : la police enquête sur Morant, après sa vidéo où il brandit une arme à feu

Ja Morant dans la tourmente. La star de basket des Grizzlies fait l'objet d'une enquête de police après avoir publié une vidéo sur les réseaux sociaux et dans laquelle le basketteur brandit une arme à feu. "Le département de police de Glendale est au courant de l'incident, dont les images circulent sur internet, impliquant un joueur de la NBA dans une boîte de nuit, avec ce qui semble être une arme à feu aux premières heures du matin du 4 mars 2023", a confirmé le capitaine Jamie Dillon, dans un communiqué envoyé à l'AFP.

"Nous confirmons que l'incident a eu lieu dans un bar à Glendale et nous enquêtons sur cette affaire", a-t-il ajouté, sans donner plus de commentaires. Le port d'arme à feu n'est pas interdit dans le Colorado.En revanche, il est illégal d'être en possession d'une arme sous l'emprise de l'alcool.

Une défaite quelques heures plus tôt

Au début de la vidéo, on voit le double All-Star (27,1 points et 8,2 passes de moyenne), torse nu, tenant brièvement un pistolet dans sa main gauche, avant de le faire disparaître du champ. Quelques heures plus tôt, il venait de perdre avec Memphis à Denver dans ce qui constitua le choc de la conférence Ouest, entre le leader et son dauphin.

Le joueur de 23 ans, qui a depuis suspendu ses comptes Instagram et Twitter, a aussi présenté ses excuses, affirmant "prendre l'entière responsabilité de (ses) actes", ajoutant vouloir "prendre un peu de temps pour obtenir de l'aide et travailler sur de meilleures méthodes pour gérer (son) stress et (son) bien-être général".

Mis à l'écart pour au moins deux matches

Morant fait aussi l'objet d'une enquête de la part de la NBA et sa franchise de Memphis a annoncé sa mise à l'écart pour au moins deux matches. Il n'a pas joué dimanche la rencontre perdue chez les Clippers et sera donc absent de celle de mardi face aux Lakers. Mais son absence pourrait se prolonger, selon son entraîneur Taylor Jenkins qui a dit qu'il n'y avait pas de date fixée pour le retour de Morant dans l'équipe.

"L'objectif est que Ja prenne ses responsabilités et obtienne l'aide dont il a besoin pour se sentir mieux, d'une manière générale, mais aussi pour être en capacité de répondre aux attentes en tant que membre de cette équipe. C'est de cela que nous parlons. Nous allons le soutenir, mais nous allons aussi lui demander des comptes", a-t-il dit dimanche.