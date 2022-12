Ligue 1 de football : victoire à l'arrachée du PSG face à Strasbourg mené par Mbappé

La 16e journée de Ligue 1 marquée hier par la victoire à l’arrachée du PSG face à Strasbourg. Tenue en échec par les Alsaciens et en infériorité numérique, Paris s’en est remis à Kylian Mbappé, à peine revenu du Mondial, pour l’emporter dans le temps additionnel. Un penalty dans les ultimes secondes qui n’est pas sans nous rappeler certaines émotions de la Coupe du monde.

Sur la pelouse du Parc des Princes, la joie est sincère et non contenue. Maillot en main, Kylian Mbappé célèbre à la 96e minute son penalty de la victoire contre Strasbourg, comme s’il avait marqué un en finale de Coupe du monde… Un exutoire pour l’attaquant du PSG, 10 jours à peine après le succès argentin face aux Bleus.

Kylian Mbappé a confié : "Je pense que ça ne sera jamais digéré, maintenant, il n'y a aucune raison qui va faire que mon club va payer un échec en sélection. J'ai essayé de revenir avec la meilleure énergie possible."

Christophe Galtier salue ses prouesses sur le terrain

Résultat : un 56ème but en 56 matches en 2022. Et un symbole fort de sa prise de pouvoir au PSG. "Il a été un élément déclencheur de la victoire, alors que le match était mal embarqué à un certain moment", a souligné Christophe Galtier, l’entraineur parisien. "À travers son abnégation et sa détermination, il a entraîné toute l'équipe."

Paris qui aura bien besoin de son patron dimanche à Lens, en l’absence de Lionel Messi toujours en vacances et de Neymar suspendu après son carton rouge bêtement reçu mercredi soir.