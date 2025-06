Mort de Bernard Lacombe : «Un homme extraordinaire», Jean Tigana, Jean-Michel Aulas et Alain Giresse lui rendent hommage

Dans "Le studio des légendes" ce vendredi, les hommages à Bernard Lacombe, légende du football français qui s'est éteint mardi 17 juin, se sont succédés. Au micro de Jacques Vendroux, plusieurs personnalités du football français telles que Jean-Michel Aulas, Jean Tigana ou encore Alain Giresse ont témoigné.

La légende du football français, Bernard Lacombe, est mort mardi 17 juin à l'âge de 72 ans. Ce vendredi, dans l'émission Le studio des légendes animée par Jacques Vendroux, plusieurs personnalités du football français qui connaissaient bien l'ancien attaquant de l'Olympique Lyonnais, l'AS Saint-Étienne et des Girondins de Bordeaux ont tenu à lui rendre hommage.

Jean-Michel Aulas, ancien président de l'OL

Le couple Aulas-Lacombe débute en 1988. Alors que Jean-Michel Aulas venait de reprendre l'Olympique Lyonnais et découvrait le monde du football, l'ancien président du club fait appel à Bernard Lacombe afin de reconstruire le club, à l'époque situé en deuxième division. Il le nomme directeur sportif et est donc chargé du recrutement.

"Je suis très ému de parler de Bernard. Je garde le souvenir d'un homme extraordinaire. Il était différent des autres. Il avait cette manière d'expliquer le football avec ses mots à lui, mais aussi une forme d'humilité, de relation et d'empathie avec les gens", se souvient l'homme d'affaires. "Il avait le don pour trouver des joueurs extraordinaires. Jamais il ne s'est trompé sur un joueur. (...) Bernard était aimé de tout le monde", conclut Jean-Michel Aulas.

"Le meilleur buteur français de tous les temps"

Alain Giresse, ancien milieu de terrain des Girondins de Bordeaux et de l'Équipe de France, consultant d'Europe 1 et grand ami de Bernard Lacombe, n'a pas caché sa peine. "C'était une partie de moi, on était reliés", explique-t-il au micro de Jacques Vendroux. Avant de conclure : "C'était inéluctable malheureusement, mais quand il est là on a toujours une espèce d'espoir".

L'ancien défenseur central des Bleus et de Bordeaux, Marius Trésor, salue de son côté le joueur qu'était Bernard Lacombe. "Chaque fois qu'on m'a posé la question 'Qui est le meilleur attaquant que j'ai eu à marquer ?', je dis Josip Skoblar (ndlr, ancien international yougoslave ayant joué pour l'Olympique de Marseille entre 1966 et 1967, puis entre 1969 et 1974), sur le plan étranger, et Bernard Lacombe qui, jusqu'à présent, est le meilleur buteur français de tous les temps", raconte Marius Trésor.

Une disparition compliquée pour beaucoup, comme Dominique Rocheteau, ancien international français et attaquant pour l'AS Saint-Étienne, le Paris Saint-Germain et le Toulouse FC. "Quand on a appris sa disparition, ça a été très dur. J'ai l'impression d'avoir fait toute ma carrière avec lui. Bernard, c'était un joueur exceptionnel", se souvient-il.

Jean Tigana sort du silence

Passé par le SC Toulon, l'Olympique Lyonnais, les Girondins de Bordeaux et l'Olympique de Marseille, l'ancien milieu défensif des Bleus, Jean Tigana, n'est pas un habitué des médias. Mais pour son ami et ancien coéquipier, il a tenu à lui rendre hommage.

"C'était un grand joueur, un grand buteur et surtout un grand professionnel. Il m'a fait énormément progresser dans la manière de se préparer. Il était aussi un homme vaillant, je n'ai jamais vu un attaquant aussi courageux que lui dans toute ma carrière", témoigne-t-il au micro d'Europe 1.

"Le premier souvenir que j'ai avec Bernard, c'est ma deuxième sélection en Équipe de France. On faisait chambre ensemble. Il a passé la nuit sur le balcon. J'étais très surpris, moi c'était ma deuxième sélection donc j'étais

moins stressé que lui. C'était quelqu'un avant un match qui était toujours très stressé", se souvient Jean Tigana.