Football : l'ancien attaquant des Bleus Bernard Lacombe est décédé

Bernard Lacombe, ancien international français et figure emblématique de l’Olympique Lyonnais, est décédé mardi à l’âge de 72 ans. Il était hospitalisé depuis janvier dernier. Cet attaquant était aussi passé par l'AS Saint-Etienne avant de terminer sa carrière aux Girondins de Bordeaux.

Bernard Lacombe, ancien international français et figure marquante du football hexagonal, est mort mardi 17 juin à l’âge de 72 ans. L’information a été annoncée par le journaliste d'Europe 1 Jacques Vendroux, à la demande de la famille.

Bernard Lacombe était hospitalisé depuis plusieurs mois. Il avait mis un terme à ses fonctions de conseiller du président à l’Olympique Lyonnais en 2019.

"C'est avec une immense tristesse que nous avons appris ce mardi soir le décès de Bernard Lacombe. Toutes nos pensées vont vers sa famille et ses proches, mais aussi les amoureux de l'Olympique Lyonnais et du football. Adieu Bernard, vous étiez notre légende, le plus grand de tous", écrit le club dans un communiqué.

À la demande de la famille, c'est avec un immense chagrin que nous annonçons le départ de Bernard Lacombe, qui est parti ce soir à 19h30 à l'âge de 72 ans.



Nous partageons notre peine considérable avec vous.



Mireille, sa femme, Arnaud et Sébastien Lacombe, ses fils. — Jacques Vendroux (@JacquesVendroux) June 17, 2025

Un palmarès marquant et une carrière de buteur

Né le 15 août 1952 à Villefranche-sur-Saône, Bernard Lacombe a disputé 497 matches de première division, inscrivant 255 buts, un total qui fait de lui le deuxième meilleur buteur de l’histoire du championnat de France derrière Delio Onnis. Surnommé "le renard des surfaces", cet avant-centre instinctif (1,71 m) a évolué sous les couleurs de l’Olympique Lyonnais, de l’AS Saint-Étienne et des Girondins de Bordeaux.

C’est à Bordeaux qu’il remporte ses principaux titres : trois championnats de France (1984, 1985, 1987), deux Coupes de France (1986, 1987) et une demi-finale de Coupe d’Europe des clubs champions (1985), sous les ordres d’Aimé Jacquet.

Une trajectoire en Bleu marquée par l’Euro 1984

International à 38 reprises (12 buts), Bernard Lacombe participe à deux Coupes du monde (1978, 1982) et à l’Euro 1984, qu’il remporte avec les Bleus. S’il ne marque pas durant le tournoi, il obtient le coup franc qui permet à Michel Platini d’ouvrir le score en finale contre l’Espagne (2-0). Ce match restera sa dernière apparition sous le maillot tricolore.

Une figure incontournable de l’Olympique Lyonnais

Formé à Lyon, Bernard Lacombe débute avec les professionnels à 17 ans et y passe plus d’une décennie avant de revenir au club comme dirigeant à la fin des années 1980. Il joue un rôle clé dans la remontée de l’OL en première division en 1989 aux côtés de Jean-Michel Aulas et Raymond Domenech.

𝟽𝟶 𝑎𝑛𝑠 𝑑𝑒 𝑠𝑜𝑢𝑣𝑒𝑛𝑖𝑟𝑠, 𝟽𝟶 𝑎𝑛𝑠 𝑑'𝑒́𝑚𝑜𝑡𝑖𝑜𝑛𝑠, 𝟽𝟶 𝑎𝑛𝑠 𝑑'𝑒́𝑐𝘩𝑎𝑛𝑔𝑒𝑠, 𝟽𝟶 𝑎𝑛𝑠 𝑑𝑒 𝑡𝑖𝑡𝑟𝑒𝑠...



🗣 La Légende Bernard Lacombe se confie sur son amour pour Lyon et se remémore ses meilleurs souvenirs vécus avec l'Olympique Lyonnais 🔴🔵 pic.twitter.com/zEsACHy4In — Olympique Lyonnais (@OL) August 16, 2022

Entraîneur de l’équipe première entre 1996 et 2000, puis directeur sportif et conseiller du président, Lacombe contribue au développement du club dans les années 2000. Il est notamment à l’origine du recrutement de joueurs emblématiques comme Juninho, Michael Essien ou Sonny Anderson, qui mèneront l’OL à sept titres de champion de France consécutifs.

Une personnalité marquante

Connue pour son franc-parler, Bernard Lacombe laisse une empreinte durable dans la mémoire du football français. Sa silhouette figure sur la Fresque des Lyonnais, hommage aux grandes figures locales. En 2019, alors qu’il se mettait en retrait du club, les supporters de l’OL lui rendaient hommage au stade avec une banderole : "Lacombe, tireur d’élite, des buts et des phrases cultes, merci pour tout".