Pascal Praud et vous - Mort de Bernard Lacombe : «C'était le Michel Audiard du football», se souvient Jacques Vendroux

Invité dans l'émission "Pascal Praud et vous", Jacques Vendroux est revenu sur le décès de l'ancienne figure du football français, Bernard Lacombe, parti à l'âge de 72 ans.



Il faisait partie des figures marquantes du ballon rond tricolore. L'ancien joueur et figure du football français et de l'Olympique lyonnais, Bernard Lacombe est mort mardi à l'âge de 72 ans, a annoncé mardi le club, entraînant une pluie d'hommages. Malade, il était hospitalisé depuis le mois de janvier dans un établissement de la région lyonnaise.

"C'est avec une immense tristesse que nous avons appris ce mardi soir le décès de Bernard Lacombe. Toutes nos pensées vont vers sa famille et ses proches, mais aussi les amoureux de l'Olympique Lyonnais et du football. Adieu Bernard, vous étiez notre légende, le plus grand de tous", a indiqué l'OL dans un communiqué.

Invité dans l’émission Pascal Praud et vous ce mercredi, le journaliste Jacques Vendroux se souvient d’un joueur qui a fait partie du "renouveau du football français" aux côtés de Michel Platini, Jean Tigana ou même Alain Giresse. Mais le journaliste garde surtout le souvenir d’un "humoriste du football".

"J’ai discuté avec ses anciens coéquipiers et tout le monde m'a dit : ‘qu’est-ce qu’il nous a fait rire, dans le vestiaire, dans l’avion, dans le car’. C’était un conteur, il avait des phrases qui étaient incroyables. C'était le Michel Audiard du football", se remémore Jacques Vendroux.