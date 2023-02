Mondiaux de ski alpin : coup d'envoi dans les meilleures conditions pour les compétiteurs français

Malgré le froid et les flocons de neige, les tribunes sont combles en ce début de championnat. Hier soir, à Courchevel pour la cérémonie d'ouverture, les passionnés de ski alpin étaient de la partie pour le coup d'envoi de leur compétition sportive préférée. Emmitouflée dans son anorak, les moufles aux mains et un bonnet sur la tête, Marie-Claude, locale de l'étape, savoure l'événement qui connait déjà un franc succès : "Les 3 vallées, c 'est déjà un domaine fabuleux, mais ce qui nous manquait, c'est une vraie compétition internationale qu'on n'avait pas. On nous disait qu'ici c'est un peu bling-bling... Là maintenant, c'est une grande station sportive !".

>> LIRE AUSSI - La France veut montrer son savoir-faire aux Mondiaux de ski de Courchevel

La ministre des Sports, grande skieuse

Après Val d'Isère, Courchevel, associée à Méribel, accueille donc le gratin du ski et pour cause, la ministre des Sports Amélie Oudéa-Castéra, qui est par ailleurs une grande passionnée. Au micro d'Europe 1, la ministre a expliqué son amour pour le sport d'hiver : "Je skie depuis que je suis toute petite. Je viens dans les Alpes d'ailleurs et je suis très, très contente de cette mise à l'honneur de la montagne française à travers ces Mondiaux."

Cette année, les français, en plus de d'être à domicile, bénéficient de conditions idéales, avec une neige en abondance et un public annoncé nombreux. De quoi donner des ailes aux Bleus, assure le président de la Fédération française de ski, Fabien Saguez. "Quand on court à la maison, on a vraiment cette pression positive qui arrive. Ce supplément d'âme.", confirme le président de la FFS. Et premier virage ce matin pour les skieuses à Méribel.