La France veut montrer son savoir-faire aux Mondiaux de ski de Courchevel

Courchevel sous la neige ! La photo est magnifique et cela veut déjà dire que le premier ingrédient d'un événement réussi est bien présent. Mais évidemment, cela ne suffit pas. Depuis plusieurs mois, des centaines de personnes s'activent pour que ces Mondiaux soient un succès. C'est indispensable "car le monde nous regarde", estime Perrine Pelen, l'ancienne championne de ski, médaille d'or aux mondiaux 85 et présidente du comité d'organisation.

81 nations et 150.000 spectateurs

"Il en va de l'image de la France. C'est l'occasion de mettre en vitrine le meilleur de la montagne et aussi de profiter de la médiatisation XXL avec pas moins de 500 millions de téléspectateurs. Notre volonté est d'être impeccables", précise Perrine Pelen. Impeccable aussi doit être l'accueil des 81 nations et 150.000 spectateurs, explique Bernard Front, responsable de l'organisation. "On a d'abord toutes les grandes nations du ski qui sont habituées à un certain standing en matière d'accueil, de réception et de glisse sur les pistes. Et puis on a aussi toutes ces nations qu'on dit parfois "exotiques" qui viennent et qui vont promotionner l'image du ski à travers le monde. Donc il est très important de les "chouchouter" pour qu'ils en gardent le meilleur souvenir et qu'ils reviennent…"

Un test grandeur nature du savoir-faire français donc à quelques mois de la Coupe du monde de rugby et des JO de Paris.