Mondial féminin : la fan zone de Paris fermée à cause du vent

La fan zone installée au coeur de Paris pour la Coupe du monde de football féminine a été fermée en raison de la météo vendredi, à quelques heures du match d'ouverture de la France, a annoncé la maire de la capitale.

"En raison des vents forts, le Village FIFA ainsi que les parcs, jardins et cimetières parisiens sont fermés au public jusqu'à nouvel ordre", a tweeté Anne Hidalgo.

⚠️ En raison des vents forts, le Village FIFA ainsi que les parcs, jardins et cimetières parisiens sont fermés au public jusqu’à nouvel ordre. Soyez vigilants lors de vos déplacements. pic.twitter.com/uJXAUxGSob

La fan zone placée aux Halles, théoriquement ouverte entre 14 heures et 23h30, peut accueillir jusqu'à 10.000 personnes pour voir sur écran géant les matches du Mondial qui se déroule en France. Les Bleues affrontent vendredi soir la Corée du Sud pour la match d'ouverture.

Elles sont joueuses, arbitres, coachs, agents, supportrices : découvrez "Les Attaquantes", le podcast qui raconte les femmes dans le foot, une série originale en 7 épisodes sur Apple Podcasts, Google Podcasts, SoundCloud, Dailymotion, YouTube, et toutes vos plateformes habituelles d’écoute. Et si vous appréciez, abonnez-vous, commentez et ajoutez des étoiles !